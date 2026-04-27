William Levy y Elizabeth Gutiérrez, juntos de nuevo por esta razón

Los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez se han reencontrado este fin de semana por una buena razón: la celebración de los 16 años de su hija Kailey.
Y es que aunque la adolescente cumplió los 16 años el pasado mes de marzo, fue hasta este fin de semana que sus famosos padres decidieron celebrar por todo lo alto.
Y aunque el festejo del ya tradicional "Sweet 16" o "Dulces 16", se llevó a cabo el pasado fin de semana, fue este lunes 27 de abril que Kailey compartió un emotivo mensaje agradeciendo a sus padres por hacer de su fiesta un acontecimiento muy especial.
"Gracias a mi mamá y papá por hacer de mi noche tan especial y gracias a todos los que vinieron, ¡ustedes significan el mundo para mí! ¡Ojalá pudiéramos hacerlo todo de nuevo!", escribió la bella jovencita en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías de su fiesta. "Todo por verte sonreír, mi amor", le comentó su madre, Elizabeth Gutiérrez.
Kailey Alexandra Levy, nacida el 6 de marzo de 2010, lució como una hermosa princesa de cuento de hadas, y para la ocasión eligió un vestido en tono rojo.
Kailey también posó muy feliz con su hermano mayor, Christopher Alexander Levy, quien tiene 20 años.
Y por supuesto no podía faltar la foto del recuerdo con su padre, el galán de telenovelas William Levy. Al cubano se le vio muy orgulloso junto a su princesa.
William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron de forma definitiva hace dos años, y pese a esto, Kailey y su hermano Chris mantienen una excelente relación con ambos.
Y tanto Christopher como Kailey han acompañado recientemente a su madre a las grabaciones de la nueva temporada de "Sin senos sí hay paraíso", en Colombia.
Mientras que William Levy confirmó su relación con una bella joven llamada Jenifer Camacho, con quien ha disfrutado por diferentes lugares de España.