William Levy y Elizabeth Gutiérrez, juntos de nuevo por esta razón

"Gracias a mi mamá y papá por hacer de mi noche tan especial y gracias a todos los que vinieron, ¡ustedes significan el mundo para mí! ¡Ojalá pudiéramos hacerlo todo de nuevo!", escribió la bella jovencita en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías de su fiesta. "Todo por verte sonreír, mi amor", le comentó su madre, Elizabeth Gutiérrez.