Video hunde a conductor de rapidito; fiscalía recalifica el delito a uno más grave

Inicialmente, el caso había sido tipificado como homicidio imprudente; sin embargo, tras la revisión de los elementos probatorios, el Ministerio Público solicitó su modificación a homicidio con dolo eventual, un delito de mayor gravedad. A esto se sumó el cargo de conducción temeraria, al considerar que el conductor realizó maniobras riesgosas fuera de los parámetros permitidos.