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Video hunde a conductor de rapidito; fiscalía recalifica el delito a uno más grave

Juzgado en Villanueva dicta prisión preventiva a Héctor Arturo Salgado Figueroa, tras recalificar delito a homicidio con dolo eventual

Video hunde a conductor de rapidito; fiscalía recalifica el delito a uno más grave
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El Juzgado de Letras Seccional de la Sección Judicial de Villanueva emitió resolución contra Héctor Arturo Salgado Figueroa, conductor de una unidad de transporte tipo rapidito, a quien se le dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva.
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Roy Gabriel Barahona, portavoz del Ministerio Público, informó que el ente fiscal solicitó una recalificación del delito original y la ampliación de cargos, petición que fue declarada con lugar por la jueza de letras del área penal.

 Kevin Menjivar
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En consecuencia, Salgado Figueroa es procesado como supuesto responsable de los delitos de homicidio con dolo eventual y conducción temeraria, en perjuicio de la humanidad de José Manuel Torres Lainez y la seguridad vial del Estado de Honduras.
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Foto en vida de José Manuel Torres Lainez, quien era hijo único de una pareja que llegó a la escena y que conmovió a las redes sociales.
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De acuerdo con Barahona, el imputado permanecerá bajo la custodia del Centro Penitenciario de El Progreso mientras avanza el proceso judicial, que podría extenderse hasta dos años. Asimismo, la audiencia preliminar fue programada para el 27 de mayo a las 11:00 de la mañana.
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El portavoz explicó que un video fue determinante como medio de prueba para sustentar la recalificación del delito, al evidenciar la forma en que el conductor operaba la unidad.
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Barahona señaló que los conductores del transporte público, al operar bajo concesión del Estado, deben respetar rutas y normas establecidas, incluyendo puntos autorizados para el ascenso y descenso de pasajeros, así como evitar prácticas como “pelear línea” o realizar maniobras indebidas.
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Inicialmente, el caso había sido tipificado como homicidio imprudente; sin embargo, tras la revisión de los elementos probatorios, el Ministerio Público solicitó su modificación a homicidio con dolo eventual, un delito de mayor gravedad. A esto se sumó el cargo de conducción temeraria, al considerar que el conductor realizó maniobras riesgosas fuera de los parámetros permitidos.
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El imputado guardará prisión en el Centro Penitenciario de El Progreso mientras se desarrollan las distintas etapas del proceso, incluyendo una eventual remisión a juicio oral y público, sujeto a la programación del tribunal de sentencia.
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Este caso también ha derivado en operativos por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, orientados a sancionar a conductores del transporte público que circulan a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol.
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