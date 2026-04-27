¿Quién es Jaafar Jackson?, el sobrino de Michael Jackson que lo interpreta en su biopic

“Me siento halagado y honrado de ponerme en la piel de mi tío Michael para contar su historia. Para todos los fans alrededor del mundo, nos veremos muy pronto”, dijo. Desde entonces, lo que sube a su cuenta, con algo más de 628.000 seguidores, son posteos referidos a la película. De su vida sentimental se sabe que mantiene una relación con la cantante Maddie Simpson desde hace diez años. Maddie apareció a su lado en las premieres de la película. Su único antecedente en cine o TV es haber participado en un episodio de la serie Austin & Alley, de Disney, en 2013.