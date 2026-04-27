¿Quiénes son los exnovios de Zoë Kravitz?

El cantante británico Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz dieron un paso más en su relación y se comprometieron luego de apenas ocho meses de noviazgo público. Tras varias semanas de rumores, la noticia fue confirmada este lunes por una fuente cercana a la pareja que habló con la revista People y aseguró que ambos ya compartieron la novedad con su círculo más íntimo.