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¿Quiénes son los exnovios de Zoë Kravitz?

El historial amoroso de la actriz y directora Zoë Kravitz incluye hombres muy reconocidos en Hollywood.

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 14:53 -
  • La Prensa
¿Quiénes son los exnovios de Zoë Kravitz?
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El cantante británico Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz dieron un paso más en su relación y se comprometieron luego de apenas ocho meses de noviazgo público. Tras varias semanas de rumores, la noticia fue confirmada este lunes por una fuente cercana a la pareja que habló con la revista People y aseguró que ambos ya compartieron la novedad con su círculo más íntimo.
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Ante esta noticia, una de las preguntas más frecuentes entre los seguidores es ¿quiénes han sido las exparejas de Zoe y por qué con Harry el romane va tan rápidamente en serio?. A continuación la lista de los romances que se le han conocido en los últimos años.

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Channing Tatum: Se conocieron trabajando y mantuvieron una relación cercana, separándose en 2024.
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Karl Glusman (2016–2020): Se casaron en 2019 tras tres años de relación, divorciándose en 2020.
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George Lewis Jr. (Twin Shadow) (2015–2016): La pareja fue vista junta en eventos públicos.
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Penn Badgley (2011–2013): Salieron durante dos años mientras ella trabajaba en X-Men: First Class.
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Ezra Miller (2010): Se rumoreó un romance durante el rodaje de la película Beware the Gonzo.
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Ben Foster (2007–2009): Una de sus primeras relaciones conocidas en la industria.
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Drake (2013): Rumores de un romance pasajero tras su ruptura con Badgley.
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A principios de 2026, surgieron reportes indicando un posible nuevo compromiso con el cantante y actor Harry Styles.

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