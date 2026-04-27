¿Quiénes son los exnovios de Zoë Kravitz?

El cantante británico Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz dieron un paso más en su relación y se comprometieron luego de apenas ocho meses de noviazgo público. Tras varias semanas de rumores, la noticia fue confirmada este lunes por una fuente cercana a la pareja que habló con la revista People y aseguró que ambos ya compartieron la novedad con su círculo más íntimo.
Ante esta noticia, una de las preguntas más frecuentes entre los seguidores es ¿quiénes han sido las exparejas de Zoe y por qué con Harry el romane va tan rápidamente en serio?. A continuación la lista de los romances que se le han conocido en los últimos años.
Channing Tatum: Se conocieron trabajando y mantuvieron una relación cercana, separándose en 2024.
Karl Glusman (2016–2020): Se casaron en 2019 tras tres años de relación, divorciándose en 2020.
George Lewis Jr. (Twin Shadow) (2015–2016): La pareja fue vista junta en eventos públicos.
Penn Badgley (2011–2013): Salieron durante dos años mientras ella trabajaba en X-Men: First Class.
Ezra Miller (2010): Se rumoreó un romance durante el rodaje de la película Beware the Gonzo.
Ben Foster (2007–2009): Una de sus primeras relaciones conocidas en la industria.
Drake (2013): Rumores de un romance pasajero tras su ruptura con Badgley.
A principios de 2026, surgieron reportes indicando un posible nuevo compromiso con el cantante y actor Harry Styles.