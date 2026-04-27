Catalina revela infidelidad de futbolista y salpica a Messi: "Hay capturas"

Una famosa influencer ha causado revuelo en las últimas horas tras destapar supuesta infidelidad de uno de los mejores amigos de Messi al extremo de salpicar la figura del astro argentino.
Un comentario al pasar terminó desatando un verdadero revuelo en redes. Catalina Gorostidi quedó en el centro de la conversación luego de apuntar contra jugador de la selección de Argentina.
La figura de Catalina Gorostidi ha comenzado a captar la atención mediática en medio del foco constante que rodea a dos de los nombres más influyentes del fútbol argentino: Rodrigo De Paul y Lionel Messi.
Los nombres de Messi y Rodrigo de Paul han coincidido recientemente en el radar público, impulsados por el interés del espectáculo y las redes sociales.
El streaming suele ser el escenario de las confesiones más inesperadas, pero lo que sucedió en All Access cruzó todos los límites de la diplomacia deportiva. Catalina Gorostidi, fiel a su estilo frontal y sin filtros, se puso sacada cuando el tema de conversación derivó en los movimientos nocturnos de los jugadores de la Selección en redes sociales.
La chica argentina no anduvo con vueltas y le apuntó directamente: “De Paul... Que deje de mandar mensajitos...”, disparó.
La joven señaló al frente al mediocampista Rodrigo de Paul con una información que, según ella, es de primerísima mano.
“Tini, vos lo defenestraste a Yatra porque te metió los cuernos y De Paul anda mandando mensajitos a otras personas”, sentenció.
"Todos en el mundo del espectáculo lo sabe que la gente de la Selección manda mensajes por Instagram a las demás", lanzó sin filtro, ampliando el alcance de su denuncia y generando incomodidad en el estudio.
La frase cayó como una bomba. Más aún cuando aseguró tener pruebas: "Te lo voy a decir porque lo sé de primera fuente. A una amiga mía le mandó. Así que, De Paul, ojo. Hay captura de todo.", disparó la chica.
"Dejemos de cuidar a la gente. Basta de infidelidad, porque a Yatra se lo defenestró. Te amo, Tini, te amo"., le mandaron a decir a la pareja de Rodrigo de Paul.
Cuando parecía que ya había quemado todos los puentes, la chica involucró al capitán Lionel Messi.
"A vos también te lo digo, Messi. Se sabe todo, chicos”, disparó.
Aunque aclaró que a ella no le escribió nadie, insistió en que su grupo de amigas tiene las capturas de pantalla que probarían este comportamiento serial de los campeones del mundo.
Por ahora, ni Lionel Messi y Rodrigo de Paul se han pronunciado tras las acusaciones.