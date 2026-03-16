Christian Nodal y Ángela Aguilar viven aterrador momento tras tiroteo

“Agradecido por estar vivo, pero realmente siempre he valorado mucho cada instante, ¿no? Creo que así es como he manejado mi vida, llevándome cien por ciento de emociones, cien por ciento del corazón y, bueno, obviamente, la experiencia de Zacatecas vino a reforzarlo más y pa' todo el público, uno nunca sabe qué va a pasar en la vida. Mi esposa tenía mucho miedo, me tocó tirarme al piso, simplemente mucho miedo”, contó.