Christian Nodal y Ángela Aguilar viven aterrador momento tras tiroteo

Christian Nodal narró los momentos de angustia que vivió con Ángela Aguilar en Zacatecas tras quedar en medio de un enfrentamiento armado entre las autoridades y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El intérprete de regional mexicano confesó que tanto él como su esposa sintieron mucho miedo, pero lograron ponerse a salvo gracias a su equipo de seguridad.
El cantante sostuvo un encuentro con medios de comunicación previo al concierto que ofreció el pasado 14 de marzo en el Palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026.
Ahí, fue cuestionado sobre la batalla legal que sostiene contra Cazzu por temas relacionados con su hija Inti, así como del enfrentamiento armado que presenció con su esposa el pasado 12 de febrero cerca del rancho de la familia Aguilar, El Soyate, ubicado en el municipio de Villanueva, Zacatecas.
“Agradecido por estar vivo, pero realmente siempre he valorado mucho cada instante, ¿no? Creo que así es como he manejado mi vida, llevándome cien por ciento de emociones, cien por ciento del corazón y, bueno, obviamente, la experiencia de Zacatecas vino a reforzarlo más y pa' todo el público, uno nunca sabe qué va a pasar en la vida. Mi esposa tenía mucho miedo, me tocó tirarme al piso, simplemente mucho miedo”, contó.
El intérprete de 'Botella tras botella' no compartió más información al respecto, mientras que Ángela Aguilar no ha contado su versión.
De acuerdo con la información que compartió el Secretario General de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, a través de sus redes sociales, el ataque armado fue resultado de un operativo que terminó con la detención de cuatro personas supuestamente vinculadas con el CJNG.
Entre los detenidos estaba Flavio Alberto “N”, alias 'El Braca', señalado como jefe de plaza en la región.
Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Zacatecas, confirmó que el matrimonio se encontraban cerca del lugar de los hechos porque se encontraban rumbo al aeropuerto.
“De muy mala suerte, les tocó que, justamente, cuando iban saliendo del rancho, Ángela y Christian vieron esta agresión entre la policía estatal en contra de civiles armados”, relató en entrevista para Ventaneando.
Horas después de lo sucedido, los cantantes pidieron ayuda a las autoridades correspondientes para poder salir de 'El Soyate' y poder tomar su vuelo en el aeropuerto.