¿Quién es Leandro? El chico del Inter Miami que Molina ha llamado a la selección de Honduras

Leandro Padilla es una de las grandes sorpresas en la lista de la Selección de Honduras ante Perú. El volante hondureño fue convocado por Francisco Molina.
El joven futbolista hondureño Leandro Padilla comienza a abrirse paso en el fútbol internacional tras recibir su primera convocatoria con la Selección de Honduras, convirtiéndose en una de las promesas más interesantes del balompié catracho en el extranjero.
Padilla es un volante central que actualmente forma parte de la academia del Inter Miami en Estados Unidos, club donde continúa su proceso de formación junto a varios talentos juveniles del fútbol norteamericano.
Nacido el 21 de octubre de 2009 en Miami, Florida, el joven futbolista tiene apenas 16 años y ya empieza a destacar como una de las promesas de origen hondureño dentro del sistema de desarrollo del club de la MLS.
A pesar de haber nacido en Estados Unidos, Padilla tiene raíces centroamericanas, ya que su padre es hondureño y su madre es nicaragüense, lo que le permitió ser elegible para representar a diferentes selecciones en el ámbito internacional.
Durante sus primeros años como futbolista juvenil llegó a participar en procesos de selecciones menores con Nicaragua, incluso siendo parte de algunos torneos y microciclos en categorías juveniles
Sin embargo, posteriormente decidió inclinarse por representar a Honduras, país con el que siempre manifestó sentirse identificado y con el que soñaba jugar desde niño.
La FIFA incluso tuvo que autorizar el cambio de federación para que el joven defensor pudiera competir oficialmente con la Bicolor en torneos internacionales juveniles.
En el club estadounidense se desempeña principalmente como volante, posición en la que destaca por su físico, lectura de juego y capacidad para salir con balón desde el fondo. Además, es compañero de Messi y del hondureño David Ruiz.
Padilla llegó a la academia del Inter Miami a temprana edad, luego de haber jugado en clubes formativos del sur de Florida, donde fue observado por visores del equipo
Además, Padilla clasificó con Honduras a la Copa del Mundo de Qatar 2026.
De hecho, el joven defensor ha contado que uno de los momentos más impresionantes para él fue cuando llegó al club el astro argentino Lionel Messi, a quien ha podido observar entrenar junto al resto del plantel profesional.
Su progresión en la academia lo llevó a convertirse en uno de los jugadores más prometedores dentro de su categoría, lo que llamó la atención de los entrenadores de selecciones juveniles hondureñas.
Posteriormente decidió inclinarse por representar a Honduras, país con el que siempre manifestó sentirse identificado y con el que soñaba jugar desde niño.
La FIFA incluso tuvo que autorizar el cambio de federación para que el joven defensor pudiera competir oficialmente con la Bicolor en torneos internacionales juveniles.
José Francisco Molina convocó al juvenil hondureño para el partido amistoso ante Perú.