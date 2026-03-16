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¿Quién es Leandro? El chico del Inter Miami que Molina ha llamado a la selección de Honduras

El futbolista del Inter Miami rechazó jugar con selección centroamericana y ha escogido a Honduras.

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Leandro Padilla es una de las grandes sorpresas en la lista de la Selección de Honduras ante Perú. El volante hondureño fue convocado por Francisco Molina.

 Fotos Instagram.
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El joven futbolista hondureño Leandro Padilla comienza a abrirse paso en el fútbol internacional tras recibir su primera convocatoria con la Selección de Honduras, convirtiéndose en una de las promesas más interesantes del balompié catracho en el extranjero.
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Padilla es un volante central que actualmente forma parte de la academia del Inter Miami en Estados Unidos, club donde continúa su proceso de formación junto a varios talentos juveniles del fútbol norteamericano.
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Nacido el 21 de octubre de 2009 en Miami, Florida, el joven futbolista tiene apenas 16 años y ya empieza a destacar como una de las promesas de origen hondureño dentro del sistema de desarrollo del club de la MLS.
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A pesar de haber nacido en Estados Unidos, Padilla tiene raíces centroamericanas, ya que su padre es hondureño y su madre es nicaragüense, lo que le permitió ser elegible para representar a diferentes selecciones en el ámbito internacional.
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Durante sus primeros años como futbolista juvenil llegó a participar en procesos de selecciones menores con Nicaragua, incluso siendo parte de algunos torneos y microciclos en categorías juveniles
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Sin embargo, posteriormente decidió inclinarse por representar a Honduras, país con el que siempre manifestó sentirse identificado y con el que soñaba jugar desde niño.
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La FIFA incluso tuvo que autorizar el cambio de federación para que el joven defensor pudiera competir oficialmente con la Bicolor en torneos internacionales juveniles.
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En el club estadounidense se desempeña principalmente como volante, posición en la que destaca por su físico, lectura de juego y capacidad para salir con balón desde el fondo. Además, es compañero de Messi y del hondureño David Ruiz.
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Padilla llegó a la academia del Inter Miami a temprana edad, luego de haber jugado en clubes formativos del sur de Florida, donde fue observado por visores del equipo
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Además, Padilla clasificó con Honduras a la Copa del Mundo de Qatar 2026.
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De hecho, el joven defensor ha contado que uno de los momentos más impresionantes para él fue cuando llegó al club el astro argentino Lionel Messi, a quien ha podido observar entrenar junto al resto del plantel profesional.
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Su progresión en la academia lo llevó a convertirse en uno de los jugadores más prometedores dentro de su categoría, lo que llamó la atención de los entrenadores de selecciones juveniles hondureñas.
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Posteriormente decidió inclinarse por representar a Honduras, país con el que siempre manifestó sentirse identificado y con el que soñaba jugar desde niño.
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La FIFA incluso tuvo que autorizar el cambio de federación para que el joven defensor pudiera competir oficialmente con la Bicolor en torneos internacionales juveniles.

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José Francisco Molina convocó al juvenil hondureño para el partido amistoso ante Perú.
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