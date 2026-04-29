Estas zonas de Honduras no tendrán luz este jueves 30 de abril

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 30 de abril del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Nacaome, el fluido eléctrico será suspendido de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en aldeas como El Chiflón, Las Balitas y Las Mesas, así como en barrios de San Francisco de Coray —Managua, El Centro, La Presa, El Calvario, El Sombrerito, El Llano y Miraflores—. La medida también alcanza a Cerro Grande, Las Vegas, La Libertad, San Miguelito, Alubarén, Cerro Colorado, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén, El Cerro El Señor, aldea El Común y zonas aledañas.
Para Intibucá, los cortes están previstos de 8:15 a.m. a 2:15 p.m. e incluyen sectores abastecidos por las generadoras Aurora, CISA y Corral de Piedra, además de áreas de La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, Marcala, Chinacla, Camasca, Colomoncagua, Magdalena y múltiples comunidades rurales distribuidas en el departamento.
En La Paz, la suspensión del servicio en el mismo horario (8:15 a.m. a 2:15 p.m.) afectará localidades como Tierra Colorada, El Matasano, Las Huertas, El Naranjo, El Encinal, San Pedro de Tutule, Tierra Prieta, Concepción de Soluteca, Los Planes, Arenales, El Ocotal, Calabazas, Las Torres, El Mango, La Peñita, Lepaguare, Lepasale y Agua Fría.
Mientras tanto, en Amarateca y Zambrano, en Francisco Morazán, los trabajos obligarán a interrumpir el suministro desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en colonias residenciales, zonas industriales, fábricas, el complejo penitenciario, hospitales y sectores aledaños.
En San Pedro Sula, de 8:45 a.m. a 2:45 p.m., los cortes alcanzarán la Importadora Millenium, Taco Pollo, la gasolinera Shell del bulevar del este, Lomas de San Juan I y II etapa, residencial Santa Isabel, colonia El Edén, Lomas del Carmen, colonia Luis García Bustamante, residencial Toledo, Villas Paraíso, residencial Mallorca y el supermercado La Fuente.
La ciudad de Yoro estará sin energía entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, incluyendo el hospital Manuel de Jesús Subirana, barrios como El Pantano y Santiago, colonias como Díaz Chávez y Reino Unido, así como múltiples aldeas cercanas como La Guatia, El Coco, Puente Grande, El Coroso y Jocón.
Finalmente, en Santa Bárbara, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, el corte comprenderá barrios del casco urbano como Galeras, Agua Blanquita y Ceibita Sur, además de municipios como El Níspero, La Arada, Nueva Celilac, San Nicolás, Atima, San Bartolo y El Naranjito, junto a decenas de aldeas rurales.