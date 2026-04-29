Estas zonas de Honduras no tendrán luz este jueves 30 de abril

En Nacaome, el fluido eléctrico será suspendido de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en aldeas como El Chiflón, Las Balitas y Las Mesas, así como en barrios de San Francisco de Coray —Managua, El Centro, La Presa, El Calvario, El Sombrerito, El Llano y Miraflores—. La medida también alcanza a Cerro Grande, Las Vegas, La Libertad, San Miguelito, Alubarén, Cerro Colorado, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén, El Cerro El Señor, aldea El Común y zonas aledañas.