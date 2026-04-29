No espere a tener sed: El error diario que podría causarle un golpe de calor

La prevención empieza con una regla básica: evitar la exposición directa en las horas más calientes. La OMS recomienda no salir ni hacer actividades intensas durante los picos de calor, buscar sombra y pasar varias horas al día en lugares frescos. No obstante, la dinámica laboral de muchos sampedranos les impide darse esas licencias y trabajar a sol o a sombra para poder subsistir y cumplir sus responsabilidades.