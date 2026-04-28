Diez horas sin luz en estas zonas de Honduras este miércoles 29 de abril

También en el Distrito Central, pero en un horario de 3:00 a 6:00 de la tarde, se verán afectadas colonias y puntos estratégicos como Altamira, barrio Los Jucos, La Guadalupe, el hotel Clarion, Radio América, sector del cerro Juana Laínez, Miramontes, colonia Elvel, colonia Quesada, GrafiCentro Editores, Canal 11, Larach & Cía, plaza Miramontes, edificio Continental, R-Media, Ashonplafa, Hospital Honduras Medical Center, embajadas de Venezuela y El Salvador, el Instituto Nacional Agrario (INA), sectores de la Alameda, Rubén Darío, Las Minitas y zonas aledañas. De 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, otras zonas del Distrito Central y comunidades rurales aledañas como Nueva Jerusalén, Santa María, Hacienda Villa Lucía, Hacienda El Torneado, plantel de Minería, haciendas privadas, comunidades agrícolas y sectores vinculados al proyecto Patuca III y Río Blanco Catacamas también permanecerán sin suministro eléctrico.