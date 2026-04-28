Diez horas sin luz en estas zonas de Honduras este miércoles 29 de abril

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 29 de abril del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Cortés y Copán.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos diez horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, la suspensión del servicio de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde impactará áreas como Altos de Toncontín, Santos Industria, residencial Concepción, Lomas del Portillo, Yaguacire, Lomas de Germania, la planta potabilizadora del SANAA, colonia Villeda Morales, residenciales Las Margaritas y María Mercedes, así como la aldea La Concepción y la represa Concepción con sus alrededores.
También en el Distrito Central, pero en un horario de 3:00 a 6:00 de la tarde, se verán afectadas colonias y puntos estratégicos como Altamira, barrio Los Jucos, La Guadalupe, el hotel Clarion, Radio América, sector del cerro Juana Laínez, Miramontes, colonia Elvel, colonia Quesada, GrafiCentro Editores, Canal 11, Larach & Cía, plaza Miramontes, edificio Continental, R-Media, Ashonplafa, Hospital Honduras Medical Center, embajadas de Venezuela y El Salvador, el Instituto Nacional Agrario (INA), sectores de la Alameda, Rubén Darío, Las Minitas y zonas aledañas. De 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, otras zonas del Distrito Central y comunidades rurales aledañas como Nueva Jerusalén, Santa María, Hacienda Villa Lucía, Hacienda El Torneado, plantel de Minería, haciendas privadas, comunidades agrícolas y sectores vinculados al proyecto Patuca III y Río Blanco Catacamas también permanecerán sin suministro eléctrico.
En El Porvenir y San Ignacio, Francisco Morazán, el corte se aplicará de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en sectores como El Pedernal, Palos Ralos, Urrutías, San Miguel de Barrosas, La Mina y comunidades cercanas.
En el departamento de Olancho, la ciudad de Juticalpa experimentará interrupciones de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, abarcando barrios, colonias, hospitales, centros médicos, instituciones públicas, comercios, zonas residenciales y aldeas aledañas. Este mismo horario afectará amplias zonas de Catacamas, Santa María del Real, San Francisco de Becerra y múltiples aldeas rurales, incluyendo áreas agrícolas, residenciales y municipales.
Asimismo, municipios como San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión y Mangulile estarán bajo la misma programación de suspensión del servicio eléctrico.
En San Pedro Sula, el corte de energía de 8:15 de la mañana a 4:15 de la tarde afectará la residencial Ciudad Jaraguá. Mientras que de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde se interrumpirá el servicio en colonias como Zelaya, Los Castaños, Villas del Campo, Villa San Ángel, Campisa, Rancho Tara, residenciales Los Molinos, centros comerciales y complejos empresariales de la zona.
En la zona occidental, municipios de Copán y Ocotepeque estarán sin energía de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Esto incluye el casco urbano y aldeas de Santa Rita, Cabañas, Copán Ruinas, La Encarnación y San Fernando, así como sectores turísticos, aduaneros, arqueológicos y aeroportuarios como el Parque Arqueológico Copán y el aeropuerto Río Amarillo.
Finalmente, en Villanueva, el corte programado de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde abarcará sectores como El Perico, Ocote, Pueblo Nuevo, finca Las Flores y zonas cercanas.