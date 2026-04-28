Juan Orlando Hernández sorprende con petición al presidente Nasry Asfura

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), pidió al presidente de la República, Nasry Asfura, fortalecer el gobierno digital como una herramienta clave para facilitar los trámites de los hondureños y modernizar la administración pública.
La solicitud del exmandatario fue realizada mediante una carta pública, en la que Hernández tituló su mensaje: “Rescatar el gobierno digital es devolverle el tiempo a la gente”.
En el documento, el exmandatario argumentó que “hay algo que el Estado no debería tocar: el tiempo de los ciudadanos”, al señalar que las largas filas y procesos burocráticos afectan directamente a las familias.
Asimismo, sostuvo que durante su gestión se impulsó la digitalización porque “la tecnología es la mejor aliada de la transparencia” y aseguró que simplificar procesos era una prioridad de gobierno.
Según expuso, “cuando un trámite se vuelve digital, deja de depender de la discrecionalidad”, por lo que también se reducen errores administrativos y espacios para la corrupción.
Hernández recordó que entre los proyectos implementados figuró la Ventanilla Única Digital, con la que obtener antecedentes policiales “pasó de ser una odisea a un proceso de minutos”.
También mencionó los pagos electrónicos, como el TGR01, los cuales, aseguró, eliminaron filas en bancos y generaron “más transparencia y menos corrupción”.
En materia empresarial, destacó la plataforma Mi Empresa en Línea, mediante la cual miles de hondureños formalizaron negocios y accedieron a incentivos para pequeñas y medianas empresas.
De igual forma, señaló avances en los consulados de Honduras en Estados Unidos, donde dijo que se implementaron pagos por Money Order y citas digitales para garantizar que “cada dólar llegara al Estado”.
El expresidente cuestionó que en los últimos años varios sistemas digitales fueran desactivados y afirmó que con ello “regresan las filas, regresan los intermediarios, regresa la incertidumbre y la oscuridad”.
También lamentó el retorno de licencias y placas en papel, al considerar que eso significa “abrirle la puerta de par en par a la corrupción y a la ineficiencia”.
Finalmente, Hernández expresó confianza en que el gobierno de Asfura retome ese camino de modernización. “Estoy seguro de que las nuevasautoridades retomarán este camino y lo harán incluso mejor de lo que nosotros lo hicimos”, concluyó.
El expresidente Juan Orlando Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022 (dos periodos consecutivos), fue extraditado hacia Estados Unidos en abril de 2022, dos meses después de culminar su segundo mandato presidencial.
Hernández fue acusado por fiscales estadounidenses por delitos relacionados con el narcotráfico. Enfrentó un juicio entre febrero y marzo de 2024, en el cual fue declarado culpable y dos meses después fue sentenciado a 45 años de cárcel.
No obstante, en diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgó a Hernández un indulto con el que recuperó su libertad tras cuatro años en prisión.
Luego del indulto, la justicia estadounidense anuló la condena y retiró las acusaciones contra el expresidente, quien ahora busca regresar a Honduras para reencontrarse con su familia.