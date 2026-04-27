Servicios y horarios del IHSS en Honduras: guía completa

En Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ofrece servicios integrales de salud que incluyen consulta médica, hospitalización, cirugías, laboratorio clínico y suministro de medicamentos. Además, brinda cobertura por riesgos laborales, pensiones por invalidez, vejez y sobrevivencia, así como protección en maternidad.
El IHSS proporciona atención preventiva, curativa y de rehabilitación para trabajadores y sus familias. En los servicios de atención primaria y especializada se incluyen consulta externa, medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia. También dispone de laboratorio clínico, radiología, servicios de imágenes y farmacia, así como cobertura en cirugías especializadas, hospitalización, cuidados intensivos y otras áreas como odontología, psicología, psiquiatría, dermatología, nutrición y oftalmología.
En el Hospital Regional del Norte del IHSS, el servicio de laboratorio está disponible para todos los derechohabientes. La toma de muestras en consulta externa se realiza de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 a. m., mientras que la entrega de resultados es de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Los resultados se entregan en un plazo de tres días hábiles después de la toma de muestra. Los exámenes de emergencia están disponibles las 24 horas, los siete días de la semana.
Desde 2017, este hospital implementa el programa de tamizaje neonatal, con el objetivo de preservar la salud de los niños asegurados. Este programa busca identificar de manera temprana enfermedades congénitas de origen metabólico en los recién nacidos, antes de que se manifiesten clínicamente. De este modo, se puede ofrecer un tratamiento oportuno que prevenga retrasos en el desarrollo, problemas intelectuales e incluso la muerte.
El tamizaje se realiza mediante la obtención de una muestra de sangre del talón del bebé. Las pruebas permiten detectar hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria, fibrosis quística y galactosemia. El recién nacido debe ser presentado en la clínica número 17, ubicada en el segundo piso de consulta externa del hospital regional, en un horario de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Este procedimiento debe realizarse después de las 72 horas de nacido y hasta los 10 días de vida.
En el área de hemodiálisis, los pacientes reciben tratamiento tres veces por semana, distribuidos en dos grupos para garantizar un mejor control y atención. El primer grupo asiste lunes, miércoles y viernes, mientras que el segundo lo hace martes, jueves y sábado. Las sesiones se desarrollan en tres horarios: de 7:00 a. m. a 11:00 a. m., de 12:00 m. a 4:00 p. m. y de 5:00 p. m. a 11:00 p. m.
El horario de atención de la farmacia de consulta externa del Hospital Regional del Norte es de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., y los sábados de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En Tegucigalpa, en el área de especialidades del IHSS, el laboratorio clínico atiende de 5:00 a. m. a 9:00 a. m. para consulta externa. Los exámenes de emergencia se realizan las 24 horas del día.
El servicio de radiología e imágenes funciona de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., mientras que estudios como tomografías, resonancias, ultrasonidos y pruebas especiales con orden de emergencia están disponibles las 24 horas. La farmacia de consulta externa atiende de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., aunque en algunos casos el horario se extiende hasta las 2:00 p. m., según la demanda del servicio.