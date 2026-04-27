Servicios y horarios del IHSS en Honduras: guía completa

En el Hospital Regional del Norte del IHSS, el servicio de laboratorio está disponible para todos los derechohabientes. La toma de muestras en consulta externa se realiza de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 a. m., mientras que la entrega de resultados es de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Los resultados se entregan en un plazo de tres días hábiles después de la toma de muestra. Los exámenes de emergencia están disponibles las 24 horas, los siete días de la semana.