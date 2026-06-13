Horóscopo de hoy, 13 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Te convendrá ser un poco audaz.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). En el terreno sentimental, el día estará lleno de sorpresas, casi todas ellas positivas y beneficiosas para tu relación. Tendrás muchos planes entre los que elegir en estos momentos, aunque deberías concentrarte sobre todo en el trabajo.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Recibirás buenas noticias por parte de tu círculo de amistades que pueden estar preparándote una sorpresa. En el amor, te servirás de tu sexto sentido para descubrir si tu pareja es sincera contigo. No te obsesiones con el tema.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). El influjo de Urano se hará ver claramente en estas fechas, que se tornar muy positivas para los viajes o las aventuras cercanas, en las que puede surgir lo inesperado, incluidas las relaciones sentimentales en plan serio.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las relaciones sentimentales te descubrirán un mundo de nuevas sensaciones alejadas de los tabúes que te han rodeado en los últimos tiempos, especialmente en las relaciones más íntimas; disfrutarás de una forma muy especial
LEO (23 julio - 22 agosto). Las oportunidades de trabajo comienzan a definirse a partir de estos momentos, siempre que no tengas miedo de explorar nuevos campos, tanto en tu especialidad como fuera de ellas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los nativos de Virgo tendrán que acrecentar sus dotes de simpatía y amabilidad para con familiares o amigos que no lo están pasando bien por cuestiones de salud u otras situaciones personales delicadas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La confianza y el respeto mutuo jugarán un papel decisivo en tu relación de pareja en estos momentos. Si estás en un aprieto, confía en quien tienes al lado, porque, aunque pueda enfadarse, no dudará en ayudarte y defenderte.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tras una racha de bastante trabajo, a partir de hoy te llegará un período de calma, que necesitas para no caer en el estrés. Si trabajas por cuenta propia, no te agobies pensando el lo que dejas de ganar, que lo primero es la salud.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los pequeños detalles pueden marcar tu vida afectiva en estos momentos, sobre todo si comienzas una relación. Procura averiguar qué le gusta a tu pareja y sorpréndele. Todo irá sobre ruedas y vivirás días muy excitantes.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los amigos pueden llamarte hoy para quedar y hacer algo especial, pero tendrás que pensarlo muy bien si no quieres tener problemas con tu pareja. Hay ocasiones en que los planes se pueden posponer.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Buen momento para la comunicación familiar y social. Te sientes expansivo y con ganas de hacer felices a los demás. Aires de vitalidad que deseas contagiar. Ese buen ánimo es percibido por quienes te rodean, que anhelan tu compañía. Ojo al ego, que no se suba.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las reuniones familiares traerán noticias de alegría, con anuncios de bodas, compromisos o embarazos, una historia de calado romántico traerá a tu vida de nuevo la ilusión por estos temas tras una temporada de zozobra.