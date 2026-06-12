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Horóscopo de hoy, 12 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 12 de junio, predicciones de cada signo zodiacal
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Surgen dudas en el amor. Habla con sinceridad con tu pareja.

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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Terminarás la semana con una sensación de vacío que no tiene explicación a primera vista; tu familia y tus amigos te quieren incondicionalmente. Debes buscar en otra dirección la causa de tu desazón, o intentar relajarte y darte un respiro.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Será una jornada muy ajetreada en el trabajo con asuntos que tenderán a complicarse, y necesitarás más tiempo del habitual. Aunque vas a llevarlo muy bien, te va a dificultar en tus tareas domésticas. Surgen dudas en el amor.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Ante las diferentes expectativas que se abren de cara al fin de semana, tendrás que definirte y descartar cosas; tal vez debas tocar demasiados palos al mismo tiempo y al final puedes acabar frustrando las opciones que mejor pintaban.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Hoy la energía te va a desbordar. Oportuno momento para realizar deportes incluso de riesgo. Los astros están en conjunción para protegerte, pero es la confianza en ti mismo lo verdadero e importante. No juegues con los sentimientos de los demás, a la larga te perjudicará.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Es un buen momento para ofrecer a los demás tus mejores cualidades. Te mostrarás amable y relajado, dispuesto a compartirlo todo, a dar sin tener que recibir a cambio. Es el día ideal para que te acerques al amigo con el que discutiste hace tiempo.
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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Vivirás en el trabajo sentimientos muy contradictorios, ante el éxito de algún amigo que, con la misma valía que tú, ha conseguido mucho más por su facilidad para las relaciones sociales con los jefes. Te plantearás si merece la pena ser más abierto.
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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Es la hora de controlar las comidas, tanto su cantidad como su calidad; de lo contrario el estómago empezará a darte problemas. Haz ejercicio para quitarte los kilos de más que has subido en las últimas jornadas.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). De forma casual podrías conocer a una persona que te simpatizará y con quien entablarás una amistad que poco a poco podría llegar a convertirse en algo más, pero irás despacio, no querrás tocar las heridas de las que todavía se cura tu corazón.
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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tu salud puede resentirse si no te relajas un poco en sus actividades diarias, ya que puedes pagar caro el hacer más esfuerzos de aquellos con los que puedes cargar. Vigila tus huesos y sé prudente al volante.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los contactos serán interesantes durante el día de hoy, incluso con personas de otras nacionalidades. Tu vida social pasa por sus mejores momentos, aprovecha para divertirte y para conocer todo tipo de gentes.
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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los esfuerzos de los últimos meses dan sus resultados, y será el momento de recoger los frutos del esfuerzo, incluidas gratificaciones extraordinarias, y también un momento muy bueno para los viajes de negocios.
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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Los asuntos laborales se relajan, tendrás tiempo para orientar los cambios que necesitas en tu vida, te sentirás más aliviado cuando puedas hacerte una idea de las mejoras que se producirán en tu vida en pocos meses.

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