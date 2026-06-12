Soldados egresados se suman a despliegues de seguridad y protección territorial

Un total de 1,925 nuevos soldados se graduaron del Curso Básico de Adiestramiento Militar en una ceremonia realizada en el Centro de Adiestramiento Militar de las Fuerzas Armadas (CAMFFAA).
Nasry Asfura, presidente de la República, presidió el acto de graduación de los nuevos efectivos militares junto a autoridades de Defensa y de las Fuerzas Armadas.
Los graduandos completaron una formación física, táctica y disciplinaria orientada a fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
Familiares e invitados especiales acompañaron a los nuevos soldados durante la ceremonia de graduación celebrada en Juticalpa.
Durante el evento, las autoridades destacaron el papel del CAMFFAA en la formación de disciplina, liderazgo y compromiso con el país.
Un total de 92 mujeres culminaron el proceso de formación militar, participando en igualdad de condiciones que el resto de los graduandos.
Los nuevos efectivos provienen de distintas regiones de Honduras y serán incorporados a diversas unidades de las Fuerzas Armadas.
Las autoridades militares resaltaron que los graduados apoyarán operaciones de seguridad ciudadana, defensa territorial y atención de emergencias.
Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe del Estado Mayor Conjunto, reiteró el compromiso institucional con la profesionalización de hombres y mujeres al servicio de la nación.
La ceremonia concluyó con el reconocimiento al esfuerzo de los nuevos soldados y al trabajo de los instructores encargados de su preparación.