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Soldados egresados se suman a despliegues de seguridad y protección territorial

Un total de 1,925 nuevos soldados culminaron su formación en el CAMFFAA y se incorporarán a labores de seguridad, defensa territorial y atención de emergencias en distintas regiones del país

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Un total de 1,925 nuevos soldados se graduaron del Curso Básico de Adiestramiento Militar en una ceremonia realizada en el Centro de Adiestramiento Militar de las Fuerzas Armadas (CAMFFAA).

 Fotos: Cortesía Casa Presidencial
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Nasry Asfura, presidente de la República, presidió el acto de graduación de los nuevos efectivos militares junto a autoridades de Defensa y de las Fuerzas Armadas.
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Los graduandos completaron una formación física, táctica y disciplinaria orientada a fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
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Familiares e invitados especiales acompañaron a los nuevos soldados durante la ceremonia de graduación celebrada en Juticalpa.

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Durante el evento, las autoridades destacaron el papel del CAMFFAA en la formación de disciplina, liderazgo y compromiso con el país.
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Un total de 92 mujeres culminaron el proceso de formación militar, participando en igualdad de condiciones que el resto de los graduandos.
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Los nuevos efectivos provienen de distintas regiones de Honduras y serán incorporados a diversas unidades de las Fuerzas Armadas.
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Las autoridades militares resaltaron que los graduados apoyarán operaciones de seguridad ciudadana, defensa territorial y atención de emergencias.
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Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe del Estado Mayor Conjunto, reiteró el compromiso institucional con la profesionalización de hombres y mujeres al servicio de la nación.
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La ceremonia concluyó con el reconocimiento al esfuerzo de los nuevos soldados y al trabajo de los instructores encargados de su preparación.
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