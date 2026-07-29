Padre de Bellingham le pidió al Real Madrid que deje ir a su hijo: Insólito motivo

Jude Bellingham ha estado cerca de protagonizar uno de los movimientos más sorprendentes del mercado de fichajes ya que se ha revelado una posible salida del Real Madrid.
El mediocampista inglés, considerado una de las grandes figuras del Real Madrid, llegó a generar incertidumbre sobre su continuidad en el conjunto blanco después de que salieran a la luz conversaciones entre su entorno y la directiva merengue al finalizar la temporada.
Bellingham fue uno de los futbolistas más destacados de Inglaterra durante el Mundial de 2026, donde lideró a los 'Three Lions' hasta las semifinales con actuaciones sobresalientes, consolidándose nuevamente como uno de los mejores mediocampistas del planeta y reafirmando su enorme valor dentro del fútbol europeo.
Pese a su gran rendimiento y a su importancia dentro del proyecto madridista, el futuro del futbolista fue motivo de debate en las últimas semanas.
Las diferencias sobre algunos aspectos deportivos provocaron que su entorno buscara una reunión con la cúpula del Real Madrid para conocer de primera mano cuál era la postura del club respecto a una posible salida, una situación que rápidamente generó revuelo entre la afición merengue.
De acuerdo con información difundida por el periodista Pepe Álvarez, el padre del mediocampista inglés, Mark Bellingham, sostuvo una reunión con la directiva merengue al finalizar la temporada para abordar el presente deportivo de su hijo.
Sin embargo, la respuesta del club fue contundente: el futbolista Bellingham no está en venta.
Según el reporte, el encuentro entre Mark Bellingham y representantes del Real Madrid tuvo como principal objetivo analizar la situación deportiva del internacional inglés dentro del proyecto del Real Madrid.
Algunas diferencias relacionadas con aspectos futbolísticos llevaron al entorno del jugador a buscar respuestas sobre el papel que tendría el mediocampista en las próximas temporadas y conocer la postura de la institución respecto a su futuro.
Pese a las inquietudes planteadas durante la reunión, la directiva madridista dejó clara su posición. El Real Madrid considera a Jude Bellingham una pieza estratégica para el presente y el futuro del equipo, por lo que descartó cualquier posibilidad de negociar su salida durante este mercado de fichajes.
La respuesta transmitida al entorno del futbolista fue contundente: el inglés es intransferible y forma parte del núcleo de jugadores sobre los que el club pretende construir su proyecto deportivo para los próximos años.
Desde su llegada al Santiago Bernabéu, Bellingham se ha consolidado como uno de los grandes referentes del conjunto blanco gracias a su rendimiento, liderazgo y capacidad para marcar diferencias tanto en labores defensivas como ofensivas.
Su impacto inmediato lo convirtió en una de las figuras más importantes del vestuario y en uno de los futbolistas más queridos por la afición.
Aunque la información apunta a que existieron conversaciones entre el entorno del jugador y la directiva madridista, la postura del Real Madrid no deja margen para especulaciones sobre una posible transferencia. La institución considera a Bellingham una pieza indispensable y no tiene intención de escuchar ofertas por el internacional inglés.
Salvo un cambio inesperado en los próximos meses, Jude Bellingham continuará defendiendo la camiseta del Real Madrid y seguirá siendo uno de los pilares del proyecto deportivo encabezado por el conjunto merengue, que confía en él como una de las grandes estrellas del presente y del futuro.
El padre de Jude Bellingham, Mark Bellingham, se reunió con el club al final de la temporada para considerar la salida de Jude del Real Madrid. La razón se debió a desacuerdos futbolísticos con los altos ejecutivos del club.