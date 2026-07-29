Zendaya, una diosa de las alfombras rojas

Durante la ceremonia de los Óscar la actriz eligió un vestido de Louis Vuitton en color chocolate con drapeado en la cintura y con una impresionante abertura lateral en el lado izquierdo, pero lo que más llamó la atención fue su anillo de compromiso junto a una alianza de matrimonio, lo que parecía confirmar su enlace con Tom Holland, algo que Roach ratificó poco tiempo después.