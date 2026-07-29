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Zendaya, una diosa de las alfombras rojas

La actriz estadounidense es una de las más icónicas en los eventos gracias a su porte, elegancia y arriesgados "looks".

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 15:55 -
  • Agencia EFE
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Los grandes estrenos han llegado a su fin durante esta temporada y es momento de hacer repaso sobre quién ha triunfado sobre las alfombras rojas. De los Óscar a la última superproducción, 'La Odisea', donde Zendaya interpreta a la diosa de la sabiduría, la actriz ha desfilado como tal con diseños cuidados al máximo para hacerla brillar.

 Daniel Gonzalez / EFE
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Si bien el vestuario de Margot Robbie para el estreno de 'Cumbres borrascosas'; Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep en la presentación de 'El diablo viste de Prada 2', Amanda Seyfried o Kaia Gerber en el Festival de Venecia, y una impecable Penélope Cruz vestida por Georges Chakra en el Festival de Cannes acapararon miradas, la asociación entre Zendaya y su estilista Law Roach destacaron a lo largo de toda la temporada.

 Foto: Zendaya Instagram
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Durante la ceremonia de los Óscar la actriz eligió un vestido de Louis Vuitton en color chocolate con drapeado en la cintura y con una impresionante abertura lateral en el lado izquierdo, pero lo que más llamó la atención fue su anillo de compromiso junto a una alianza de matrimonio, lo que parecía confirmar su enlace con Tom Holland, algo que Roach ratificó poco tiempo después.

 EFE
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Tres estrenos, 'Drama', 'Spider-Man:Brand New Day' y especialmente 'La Odisea', son los que han puesto durante los últimos meses en el punto de mira la elección de un vestuario que siempre ha estado ligado al argumento de cada película, el denominado 'method dressing', vestirse según el personaje.

 EFE
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En 'Drama', la historia de una pareja a punto de casarse que poco antes de la boda se replantea todo, y en la que comparte protagonismo con Robert Pattinson, el tono principal en las alfombras rojas fue el blanco y el negro para establecer esa dicotomía.

 DFree / Shutterstock
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Cuando le llegó el turno a la última película de la saga 'Spider-Man', la actriz jugó con diseños que simulaban telas de araña, o con los colores, rojo y azul, los tonos de la malla del héroe de Marvel.
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Durante su presentación en España apostó por una creación del sevillano Ernesto Naranjo en rojo, al igual que otro diseño en negro que también llevaba su firma en el video promocional de la película.

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Apoteosis. La apoteosis llegó con la elección del vestuario para las alfombras rojas de los estrenos de 'La Odisea' en París, Londres y Nueva York, donde eligió un diseño de Matières Fécales que dibujaba la silueta con pliegues y se complementaba con dos alas de plumas.
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El conjunto recordaba a la escultura de la Victoria de Samotracia, presente en el Louvre, con el cabello trenzado como una diosa del Olimpo de la antigua Grecia.
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Previamente, en el estreno mundial en Londres, Zendaya dejó a todos con la boca abierta con un diseño de alta costura de Schiaparelli, con un bustier moldeado de silicona blanca con efecto porcelana esmaltada, flecos efecto espejo bordados en degradado y una falda iluminada desde el interior.

 Variety / EFE
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Durante la mañana, apostó por un vestido de Jacquemus y unos impresionantes pendientes de oro redondos.
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El blanco ha sido el hilo conductor de estas apariciones con las que ha pretendido reflejar la mitología griega. Siempre bajo esa inspiración, en París, lució prendas de día fluidas ajustadas con un cinturón y por la tarde un vestido de cóctel con un tocado del que presumió frente a la Torre Eiffel.
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