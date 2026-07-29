Registran extraño fenómeno en el Mar Muerto; lo relacionan con profecía bíblica

La aparición de pozas de agua dulce en las inmediaciones del Mar Muerto ha despertado el interés de científicos y de miles de personas en redes sociales, luego de que se informara sobre este inusual fenómeno registrado en una de las regiones más salinas del planeta.
Medios reportaron el surgimiento de pequeños cuerpos de agua dulce con presencia de vegetación, peces y otras especies en zonas cercanas al Mar Muerto.
Las pozas se han formado en distintos sectores de la costa y representan un fuerte contraste con las aguas del Mar Muerto, cuya elevada concentración de sal impide el desarrollo de la mayoría de formas de vida acuática.
De acuerdo con expertos, el fenómeno no significa que el Mar Muerto esté perdiendo su salinidad, sino que corresponde a manantiales de agua dulce que emergen desde acuíferos subterráneos y permanecen separados del lago.
Los científicos explican que la formación de estas pozas está relacionada con el descenso constante del nivel del Mar Muerto, provocado por la reducción del caudal del río Jordán, el aprovechamiento del recurso hídrico y las altas tasas de evaporación.
Al retirarse las aguas, quedan expuestas capas subterráneas por donde brota agua dulce, la cual llena cavidades naturales formadas tras la disolución de depósitos de sal, dando origen a lagunas que con el tiempo pueden albergar vegetación y fauna.
Los estudios realizados en la zona indican que este proceso también ha provocado la aparición de miles de sumideros a lo largo de la costa, considerados uno de los principales riesgos geológicos de la región.
Las imágenes de peces nadando en algunas de estas pozas comenzaron a difundirse hace varios años y fueron documentadas por investigadores y fotógrafos que siguen de cerca los cambios ambientales que experimenta el Mar Muerto.
Además del interés científico, el fenómeno ha generado numerosas reacciones entre creyentes de distintas partes del mundo, quienes consideran que la aparición de agua dulce guarda similitudes con un pasaje del libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento.
El texto bíblico describe un río que desemboca en el Mar Muerto y transforma sus aguas, permitiendo el surgimiento de vida. Aunque algunos relacionan esa descripción con las imágenes recientes, no existe evidencia científica que establezca un vínculo entre ambos hechos.
El pasaje bíblico dice: "Cuando estas aguas lleguen al mar, las aguas sanarán, y todo lo que entre en este río vivirá". El escrito describe árboles frutales creciendo junto al agua y pescadores extendiendo sus redes en un lugar donde antes no había vida.
Otra pasaje del libro de Zacarías menciona que "aguas vivas" saldrán de Jerusalén hacia el llamado "mar oriental", identificado por algunos científicos como el Mar Muerto.
Los especialistas reiteran que las pozas de agua dulce obedecen a procesos geológicos ampliamente estudiados y que estas permanecen aisladas del cuerpo principal del Mar Muerto, cuya composición continúa siendo altamente salina.
El Mar Muerto está en Oriente Medio, situado exactamente entre Jordania, Israel y Cisjordania (Palestina). Se encuentra en el valle del río Jordán y es el punto más bajo de toda la Tierra en tierra firme.