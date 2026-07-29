“Si algo me pasa, ya saben quién fue”: Zaira antes de ser asesinada frente a su hija en un Oxxo

Una mujer identificada como Zaira Viridiana B. R., de 36 años, fue asesinada a balazos la noche del pasado 22 de julio cuando salía de una tienda Oxxo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, mientras su hija de 11 años se encontraba junto a ella. La menor resultó ilesa, pero presenció el ataque contra su madre.
De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, un hombre se acercó a la víctima en plena vía pública y le disparó a corta distancia antes de escapar a pie del lugar.
Días antes de su asesinato, Zaira había publicado en sus redes sociales varios videos y mensajes en los que expresaba temor por su vida y advertía que podía ser víctima de un nuevo ataque.
En una de las grabaciones que circulan en redes sociales, la mujer advirtió: “Si algo me pasa, ya saben quién fue”.
En el video, la víctima señalaba que había personas que presuntamente querían hacerle daño.
Según sus publicaciones, Zaira aseguró que anteriormente había sufrido una agresión y manifestó su preocupación de que el ataque pudiera repetirse, incluso poniendo en riesgo la integridad de su hija.
El crimen ocurrió cuando ambas se encontraban en el exterior de una tienda Oxxo de la Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.
La menor de edad logró salir ilesa del ataque, aunque fue testigo del momento en que su madre fue asesinada.
Tras el homicidio, la Fiscalía del Estado de Chihuahua abrió una investigación para esclarecer los hechos, identificar al responsable y determinar el móvil del crimen.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si las amenazas que Zaira denunció antes de su muerte tienen una relación directa con el asesinato, por lo que continúan las diligencias para reunir pruebas y establecer responsabilidades.
Familiares de la víctima exigieron justicia y pidieron a las autoridades investigar a fondo todas las líneas del caso, incluyendo las denuncias que Zaira realizó antes de ser asesinada.