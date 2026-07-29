“Si algo me pasa, ya saben quién fue”: Zaira antes de ser asesinada frente a su hija en un Oxxo

Una mujer identificada como Zaira Viridiana B. R., de 36 años, fue asesinada a balazos la noche del pasado 22 de julio cuando salía de una tienda Oxxo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, mientras su hija de 11 años se encontraba junto a ella. La menor resultó ilesa, pero presenció el ataque contra su madre.