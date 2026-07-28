Influencer fue asesinada cuando se conducía en una Prado y esperaba cambio del semáforo

La empresaria y modelo Angie Marcela Ramírez Vargas, de 27 años, fue asesinada a tiros cuando se movilizaba en una camioneta Toyota Land Cruiser Prado TXL por la avenida Circunvalar de Pitalito, Huila, Colombia.
El ataque fue cometido por hombres que se desplazaban en motocicleta, según la información preliminar entregada por las autoridades.
El crimen ocurrió a la altura de los semáforos ubicados frente al Centro Comercial Gran Plaza San Antonio, donde los atacantes interceptaron el vehículo y dispararon contra la mujer.
Tras el atentado, Ramírez Vargas fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de Pitalito, pero minutos después los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
La víctima era oriunda del municipio de Acevedo, Huila, y su muerte generó conmoción entre familiares, amigos y habitantes de esa localidad, quienes expresaron su dolor tras conocerse el homicidio.
De acuerdo con la información preliminar, los sicarios huyeron del lugar luego de cometer el ataque, mientras las autoridades activaron un operativo para ubicar a los responsables.
La reacción policial permitió la captura de uno de los presuntos implicados en el crimen, quien fue interceptado durante un procedimiento realizado en el sector de la vereda Holanda, sobre la vía que comunica a Pitalito con Bruselas.
Según el reporte de las autoridades, el sospechoso fue detenido luego de una persecución y se trata de un hombre de 48 años.
Durante el operativo, los uniformados incautaron una pistola y una motocicleta que, presuntamente, habría sido utilizada para cometer el ataque contra la empresaria.
El arma de fuego será sometida a los análisis balísticos correspondientes para establecer si fue utilizada en el homicidio de Angie Ramírez.
El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con el proceso investigativo para determinar su responsabilidad en el crimen.
La Fiscalía será la encargada de presentar los elementos materiales probatorios y definir las actuaciones judiciales dentro del caso.
Según información entregada por la Policía Nacional, el hombre detenido registra anotaciones judiciales por los delitos de rebelión, hurto calificado, lesiones personales y acceso carnal abusivo.
Sin embargo, las autoridades aclararon que dichos antecedentes no determinan su responsabilidad en el asesinato de Ramírez Vargas, por lo que deberá avanzar el proceso judicial bajo el principio de presunción de inocencia.
La investigación continúa abierta para establecer el móvil del homicidio y determinar si hubo más personas involucradas en el ataque.
El asesinato de la joven empresaria ocurrió en medio de una ola de violencia que mantiene en alerta a las autoridades del municipio de Pitalito.
El caso de Angie Ramírez también generó comentarios en redes sociales, donde circularon versiones sobre posibles motivos del crimen; sin embargo, esas hipótesis no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades.
La Policía y la Fiscalía mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon el ataque y conocer quiénes ordenaron y ejecutaron el homicidio.
Horas antes del asesinato de Angie Ramírez, otro crimen bajo la modalidad de sicariato ocurrió en Pitalito.
Durante la mañana del viernes 24 de julio, sicarios asesinaron a Rubén Darío Sánchez Cuéllar, de 26 años, conocido con el alias de “El Ratón”.
El ataque ocurrió en inmediaciones del conjunto residencial Santa Ana, cerca del monumento de La Mariposa, en Pitalito.
De acuerdo con información preliminar, hombres armados llegaron hasta el lugar y dispararon contra Sánchez Cuéllar, quien murió producto de las heridas.
De manera extraoficial se conoció que la víctima tendría anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por varios presuntos delitos.
Las autoridades investigan si los dos homicidios registrados en menos de 12 horas tienen alguna relación o si corresponden a hechos independientes.
El doble golpe de violencia incrementó la preocupación entre los habitantes de Pitalito, quienes han pedido acciones para fortalecer la seguridad en el municipio.
Familiares y allegados de Angie Marcela Ramírez Vargas acompañaron sus exequias en el municipio de Acevedo, donde fue despedida entre lágrimas, oraciones y muestras de solidaridad.
La comunidad lamentó la muerte de la joven de 27 años y expresó su preocupación por el aumento de hechos violentos en el sur del departamento del Huila.
Las autoridades reiteraron que continuarán con los operativos y las labores investigativas para esclarecer ambos homicidios y llevar ante la justicia a los responsables.
El caso de Angie Ramírez permanece bajo investigación mientras avanzan las diligencias para conocer la verdad detrás del ataque que terminó con su vida.