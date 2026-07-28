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Celos, discusión y disparos: esto se sabe de la muerte de María Fernanda López

María Fernanda López fue asesinada dentro de su casa. Las investigaciones apuntan a que una discusión por presuntos celos desencadenó el crimen por el que un exmilitar fue capturado

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María Fernanda López, una joven venezolana de 21 años, murió la noche del pasado viernes 24 de julio en Medellín, Colombia, en un hecho que es investigado por las autoridades como un presunto feminicidio.
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El principal sospechoso es su pareja sentimental, Víctor Alfonso Taborda, un exmilitar colombiano de 41 años.
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El crimen ocurrió alrededor de las 11:14 de la noche en una vivienda ubicada en el barrio El Limonar, del corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. De acuerdo con el reporte preliminar, la tragedia se produjo en el interior de la casa que ambos compartían.
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Las primeras investigaciones apuntan a que todo comenzó con una discusión motivada por un presunto episodio de celos. Según las versiones conocidas hasta el momento, el hombre tomó el teléfono celular de María Fernanda mientras ella dormía y revisó su contenido.
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Tras ello, se habría originado un fuerte altercado entre la pareja. Las autoridades sostienen que la discusión fue escalando de intensidad hasta convertirse en un ataque violento dentro de la vivienda.
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Durante el enfrentamiento, María Fernanda recibió varios disparos de arma de fuego. La joven falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, sin que pudiera recibir asistencia médica.
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El informe elaborado por las autoridades también señala que la víctima presentaba lesiones en la cabeza y en las manos, además de las heridas provocadas por los disparos. Estos hallazgos forman parte de las evidencias recopiladas durante la inspección de la escena.
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Luego de recibir el reporte de lo ocurrido, agentes de la Policía Metropolitana se desplazaron hasta la vivienda, donde realizaron las primeras diligencias investigativas y aseguraron el lugar para el levantamiento de pruebas.
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En el mismo operativo fue capturado Víctor Alfonso Taborda, señalado como el principal sospechoso del crimen. El hombre permanecía en la vivienda cuando llegaron los uniformados, quienes procedieron con su detención.
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De acuerdo con la información oficial, Taborda es pensionado del Ejército Nacional de Colombia desde hace aproximadamente un año, tras haber prestado servicio como soldado regular. Ahora deberá responder ante las autoridades judiciales por este caso.
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El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, institución que continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar su responsabilidad en la muerte de la joven venezolana.
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María Fernanda López había emigrado desde Venezuela con la esperanza de construir un mejor futuro en Colombia. Su fallecimiento ha generado consternación entre familiares, amigos y ciudadanos que han seguido el caso, el cual ha tenido amplia repercusión en ese país. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para fortalecer el proceso judicial.
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