  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

Fotos: Club Rotaract Valle de Sula celebra toma de posesión 2026-2027

La nueva presidenta es Andrea Muñoz, quien con su equipo liderará los proyectos del Club Rotaract Valle de Sula para el periodo 2026-2027

Fotos: Club Rotaract Valle de Sula celebra toma de posesión 2026-2027
1 de 11

Ruth Arita, Camila, Andrea, José Luis y Doris Muñoz

 FOTOS: NEPTALÍ ROMERO
Fotos: Club Rotaract Valle de Sula celebra toma de posesión 2026-2027
2 de 11

Liam Wolozny, Anyell Andrade, Fredy Aguilar y Alex Sorto
Fotos: Club Rotaract Valle de Sula celebra toma de posesión 2026-2027
3 de 11

Manuel Paz, Graciela López, Blanca Mejía, María F. Cubero, Andrea Muñoz, Camila Muñoz, Astrid Bustillo, Keila Alvarado y Giancarlo Barrieri
Fotos: Club Rotaract Valle de Sula celebra toma de posesión 2026-2027
4 de 11

Roger Danilo Valladares y Ruth Arita
Fotos: Club Rotaract Valle de Sula celebra toma de posesión 2026-2027
5 de 11

Manuel Turcios, Amelia Villatoro y Humberto Calderón
Fotos: Club Rotaract Valle de Sula celebra toma de posesión 2026-2027
6 de 11

José Luis Muñoz Licona y Osmin Bautista
Fotos: Club Rotaract Valle de Sula celebra toma de posesión 2026-2027
7 de 11

Roalma Matute y Óscar Triminio
Fotos: Club Rotaract Valle de Sula celebra toma de posesión 2026-2027
8 de 11

Ivanna Padilla y Odette Anduray
Fotos: Club Rotaract Valle de Sula celebra toma de posesión 2026-2027
9 de 11

Camila, Andrea, José Luis y Doris Muñoz
Fotos: Club Rotaract Valle de Sula celebra toma de posesión 2026-2027
10 de 11

Suellen Paz y Christian Castro
Fotos: Club Rotaract Valle de Sula celebra toma de posesión 2026-2027
11 de 11

Angie Peñalba y Franky Auxume
Cargar más fotos