Fotos: Club Rotaract Valle de Sula celebra toma de posesión 2026-2027

Ruth Arita, Camila, Andrea, José Luis y Doris Muñoz
Liam Wolozny, Anyell Andrade, Fredy Aguilar y Alex Sorto
Manuel Paz, Graciela López, Blanca Mejía, María F. Cubero, Andrea Muñoz, Camila Muñoz, Astrid Bustillo, Keila Alvarado y Giancarlo Barrieri
Roger Danilo Valladares y Ruth Arita
Manuel Turcios, Amelia Villatoro y Humberto Calderón
José Luis Muñoz Licona y Osmin Bautista
Roalma Matute y Óscar Triminio
Ivanna Padilla y Odette Anduray
Camila, Andrea, José Luis y Doris Muñoz
Suellen Paz y Christian Castro
Angie Peñalba y Franky Auxume