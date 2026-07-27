Artistas nacionales e internacionales brillan en espectacular festival folclórico

Una verdadera fiesta cultural se llevó a cabo en la Noche Folclórica que se celebró en el auditorio del Centro Cultural Sampedrano. En dicho evento participaron varias asociaciones de danza del país, entre ellas: Proyección Folklórica Herederos de Cicumba, Ballet Folklórico Ópalo de Honduras, Grupo Folclórico Laureles del Valle y Corporación Folklórica Usula. También se presentaron invitados internacionales: desde Costa Rica arribó el Grupo de Danza Folclórica Inspiración Tica.

En la imagen: El Ballet Folklórico Ópalo de Honduras.