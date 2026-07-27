Artistas nacionales e internacionales brillan en espectacular festival folclórico

Una verdadera fiesta cultural se llevó a cabo en la Noche Folclórica que se celebró en el auditorio del Centro Cultural Sampedrano. En dicho evento participaron varias asociaciones de danza del país, entre ellas: Proyección Folklórica Herederos de Cicumba, Ballet Folklórico Ópalo de Honduras, Grupo Folclórico Laureles del Valle y Corporación Folklórica Usula. También se presentaron invitados internacionales: desde Costa Rica arribó el Grupo de Danza Folclórica Inspiración Tica.
En la imagen: El Ballet Folklórico Ópalo de Honduras.
El primer grupo en salir al escenario fue Proyección Folklórica Herederos de Cicumba, quienes además fueron los organizadores del evento.
Desde el año 2014 “Proyección Folclórica Herederos de Cicumba, UNAH VS”, representa al Centro Universitario dentro y fuera del campus, participando en diversos eventos culturales, ferias patronales, talleres y festivales folclóricos nacionales e internacionales. Durante su trayectoria han obtenido numerosos reconocimientos por su aporte a la conservación de la cultura y tradiciones hondureñas a través de los bailes y representaciones folclórica
Olvin Varillas y Giselle López de Proyección Folklorica Herederos de Cicumba cautivaron con su presentación en el Centro Cultural Sampedrano.
La agrupación de Herederos de Cicumba se caracteriza por la presentación de danzas folclóricas mestizas de las épocas colonial y la república, así como también, Programas de Proyección Folclóricas basados en hechos, tradiciones y costumbres del pueblo hondureño y/o civilizaciones prehispánicas.
Y luego llegó el turno de Ballet Folklórico Ópalo de Honduras, que desde El Progreso viajaron a la Capital Industrial para ofrecer un espectáculo original con coloridos trajes.
Sobre la agrupación. A inicio de 2019 se tomó como iniciativa la fundación del “BALLET FOLKLORICO OPALO DE HONDURAS”, dirigida por el Ingeniero Elias Hernández. Una agrupación folklórica independiente, dirigida a todo estrato social, teniendo como necesidad la proyección y el rescate de los valores culturales, la formación de jóvenes consientes de la realidad nacional; forjando en ellos amor por Honduras, su cultura y tradiciones.
Siendo clara la necesidad de rescatar, promover y proyectar la cultura y tradiciones a nivel nacional e internacional, mostrándole al mundo una cara positiva de nuestro país, despertando en todas las personas que presencien nuestras presentaciones el sentimiento de orgullo por ser hondureños, teniendo como propósito exponer la extensa riqueza cultural que tenemos en Honduras.
Los chicos del Ballet Folklórico Ópalo de Honduras también cautivaron con cuadros alusivos a las criaturas marítimas como caballitos de mar, almejas, ostras y medusas.
Cada presentación fue un espectáculo de alegría y colores vibrantes.
La presentación de los tucanes atrapó la atención de los presentes.
Uno de los grandes objetivos de este evento es honrar las tradiciones de nuestros ancestros.
También dijeron presente los chicos del Grupo Folclórico Laureles del Valle, de Choloma.
Los hermosos trajes típicos así como los excelentes cuadros de danza fue algo que destacó. Laureles del Valle es un grupo de proyección folclórica fundado en el año 2016 en la Colonia López Arellano, Choloma, Honduras. Surge como una iniciativa cultural para brindar a la juventud cholomeña un espaciode expresión artística, identidad y pertenencia, utilizando la danza como medio para preservar y celebrar el folclore nacional.
Integrado por jóvenes cholomeños, el grupo se ha destacado por su gran entrega escénica y su propuesta artística única, en la que combina danzasfolclóricas tradicionales con coreografías de creación propia, fusionandoelementos teatrales y narrativos en sus montajes.
Otro punto esperado de la noche era la presentación especial del grupo internacional invitado: Danza Folclórica Inspiración Tica. Los costarricenses también dieron todo sobre la tarima y se mostraron felices y orgullosos de presentarse en su país hermano, Honduras.
El Grupo de Danza Folclórica Inspiración Tica nace el 09 de febrero del 2019, bajo la Dirección Artística y General de Bayron Calvo. Con el paso del tiempo, la dirección artística quedó conformada por Andrés Peña y Kianny Mora, quienes continúan guiando el grupo con mucha dedicación, conocimiento y pasión por la cultura.
Desde su creación, se ha mantenido como un espacio dedicado a preservar, promover y difundir la riqueza cultural y las tradiciones de Costa Rica. Una de sus grandes aportaciones en el distrito de Peñas Blancas, San Ramón, Costa Rica es la organización del Festival Nacional & Internacional Inspiración Tica, evento que este año estará celebrando en el mes de Septiembre del presente año su cuarta edición, convirtiéndose en un punto de encuentro importante para la danza y las tradiciones.
Además de su trabajo local, el grupo ha tenido el honor de representar a Costa Rica a nivel internacional en diferentes países, demostrando la calidad y el valor de nuestra cultura. Han llevado el arte tico a lugares como: Perú —en dos ocasiones—, Panamá, México y Bolivia. Asimismo, en el mes de julio tendrán una nueva participación internacional, viajando a Honduras para seguir compartiendo lo mejor de nuestra danza y nuestras raíces.
La velada cultural culminó en medio de vigorosos aplausos para los artistas que dejaron su esfuerzo y alma en el escenario.