Mercado: Vinicius recibe una propuesta nunca antes vista para irse del Real Madrid

El gran objetivo del Arsenal es terminar con la sequía europea. La temporada pasada volvió a quedarse a las puertas de la gloria tras caer en la final de la Champions League frente al París Saint-Germain en la tanda de penales, por lo que la incorporación de una estrella del calibre de Vinicius es vista como el movimiento definitivo para competir de tú a tú con los grandes clubes del continente.