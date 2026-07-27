Mercado: Vinicius recibe una propuesta nunca antes vista para irse del Real Madrid

El futuro de Vinicius Júnior vuelve a sacudir el mercado de fichajes europeo y en las últimas horas se ha revelado increíble noticia sobre su futuro.
Mientras las negociaciones para renovar su contrato con el Real Madrid continúan sin llegar a buen puerto, un gigante de la Premier League ha irrumpido con fuerza dispuesto a romper todos sus registros económicos para convencer al astro brasileño de cambiar el Santiago Bernabéu.
Según reveló el diario británico The Telegraph, el Arsenal prepara una ofensiva histórica por el extremo de 26 años y estaría dispuesto a convertirlo en el futbolista mejor pagado de toda la historia del club.
Arsenal considera que Vinicius es la pieza que necesita Mikel Arteta para dar el salto definitivo y conquistar, por primera vez, la UEFA Champions League.
Actualmente, el internacional brasileño percibe alrededor de 400.000 libras esterlinas semanales (unos 468.500 euros), cifra que supera los 24 millones de euros anuales.
Sin embargo, el Arsenal estaría dispuesto a mejorar considerablemente esas condiciones para aumentar sus opciones de cerrar una operación que sería una de las más impactantes del mercado.
Los 'Gunners' han estudiado internamente el enorme desembolso que implicaría la contratación del brasileño y, de acuerdo con la información publicada en Inglaterra, el aspecto financiero no representa un impedimento.
Arsenal cree que tiene la capacidad económica para afrontar tanto el costo del traspaso como un contrato multimillonario que rompería por completo su estructura salarial.
La llegada de Vinicius supondría un cambio radical en la política económica implantada por Mikel Arteta desde su llegada en 2019.
Incluso la reciente renovación de Bukayo Saka, convertido en el futbolista mejor remunerado del Arsenal con un salario cercano a las 365.000 libras por semana, quedaría ampliamente superada si finalmente el brasileño aterriza en Londres.
Mientras tanto, la incertidumbre continúa en el Real Madrid.
Vinicius aún no ha respondido a la propuesta de renovación presentada por el conjunto blanco, una oferta que, según diversos reportes, le garantizaría unos 20 millones de euros netos por temporada.
La falta de un acuerdo mantiene abiertas todas las posibilidades de cara al futuro del atacante.
En el Arsenal existe un convencimiento absoluto de que el brasileño puede marcar la diferencia en los partidos más importantes. Su experiencia en la élite europea, su desequilibrio en el uno contra uno y su capacidad para decidir eliminatorias convierten a Vinicius en uno de los futbolistas más codiciados del planeta.
El gran objetivo del Arsenal es terminar con la sequía europea. La temporada pasada volvió a quedarse a las puertas de la gloria tras caer en la final de la Champions League frente al París Saint-Germain en la tanda de penales, por lo que la incorporación de una estrella del calibre de Vinicius es vista como el movimiento definitivo para competir de tú a tú con los grandes clubes del continente.
Diversas informaciones aseguran que el Real Madrid no pondría obstáculos a una eventual salida del brasileño siempre y cuando llegue una oferta que satisfaga las exigencias económicas del club