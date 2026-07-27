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Vozinha enfrenta un inesperado dilema: Debe de cambiar su nombre por increíble motivo

Tras firmar con el Colo Colo, Vozinha ya enfrenta un inesperado obstáculo que podría obligarlo a dejar atrás el nombre con el que alcanzó reconocimiento mundial.

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 09:35 -
  • German Alvarado
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Surge nueva e insólita noticia sobre Vozinha, el mejor portero del Mundial 2026. El arquero deberá de cambiar su nombre.

Fotos Instagram.
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El nombre de Vozinha dio la vuelta al mundo durante la Copa Mundial de 2026. El guardameta de Cabo Verde fue una de las grandes revelaciones del torneo gracias a sus actuaciones bajo los tres palos.
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Vozinha se convirtió en una de las figuras más destacadas de una selección que sorprendió al planeta fútbol con su histórica participación.
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Hasta antes del Mundial, Vozinha era un arquero reconocido principalmente en el fútbol africano y por los seguidores más cercanos de la selección caboverdiana.
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Sin embargo, sus memorables intervenciones frente a algunas de las mejores selecciones del mundo lo colocaron en el escaparate internacional.
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Sus atajadas, liderazgo, seguridad y personalidad hicieron que millones de aficionados conocieran no solo su calidad futbolística, sino también el peculiar nombre que lucía en la espalda de su camiseta.
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Durante el Mundial, "Vozinha" se transformó en una auténtica marca personal, apareciendo en transmisiones internacionales, redes sociales y publicaciones de medios de todo el mundo.
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El extraordinario rendimiento del guardameta no pasó desapercibido.
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Tras finalizar el Mundial, varios clubes mostraron interés en incorporarlo y finalmente Colo Colo logró concretar su fichaje, reforzando su plantilla con uno de los arqueros que mayor impacto causó en la cita mundialista.
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La llegada del caboverdiano generó una enorme expectativa entre la afición del conjunto chileno, que espera que mantenga el nivel que lo convirtió en una de las grandes historias del torneo.
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No obstante, su desembarco en el fútbol chileno también trajo consigo un inesperado inconveniente que poco tiene que ver con su rendimiento deportivo. Todo gira alrededor del nombre que utilizará en su camiseta.
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Las bases vigentes de la Liga de Primera de Chile establecen normas muy específicas sobre la identificación de los futbolistas. El reglamento indica que en la parte superior de la espalda debe aparecer el apellido paterno y/o materno del jugador, permitiéndose únicamente agregar la inicial del primer nombre cuando sea necesario.
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La normativa, además, prohíbe expresamente el uso de apodos, sobrenombres o apelativos en las camisetas oficiales de competencia.
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El artículo 36 del reglamento es categórico al señalar que no se admitirán sobrenombres y que únicamente, en caso de existir jugadores con el mismo apellido dentro de un mismo club, podrá agregarse la inicial del nombre o del segundo apellido para diferenciarlos.
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Asimismo, el incumplimiento de esta disposición puede acarrear sanciones tanto para el futbolista como para la institución. El jugador puede recibir una tarjeta amarilla administrativa y el club exponerse a una multa de hasta 20 Unidades de Fomento (UF) por cada infracción, según determine el Tribunal de Disciplina.
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Esta situación deja a Colo Colo frente a una importante decisión. La dirigencia podría intentar gestionar una excepción para que el arquero continúe utilizando el nombre con el que alcanzó reconocimiento mundial o, en caso de que dicha solicitud no prospere, el guardameta tendría que competir con el apellido "Dias" estampado en su uniforme.
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Aunque pueda parecer un detalle menor, la modificación tendría un impacto considerable. "Vozinha" dejó de ser únicamente un apodo para convertirse en una marca internacional después de su brillante actuación en el Mundial de 2026.
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Es el nombre con el que miles de aficionados lo identifican, el que aparece en innumerables publicaciones, videos y campañas relacionadas con su carrera deportiva. Cambiarlo supondría perder parte de la identidad que construyó gracias a sus actuaciones mundialistas.
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Ahora, el arquero caboverdiano afronta un nuevo desafío fuera de las canchas. Mientras se prepara para defender la portería de Colo Colo, también espera conocer si podrá seguir utilizando el nombre que lo hizo famoso en la Copa del Mundo o si la reglamentación chilena lo obligará a iniciar esta nueva etapa bajo su apellido real: Josimar Dias.
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El arquero de Cabo Verde podría verse obligado a dejar de utilizar en su camiseta el nombre con el que se hizo famoso durante el Mundial 2026, debido a una norma vigente en la Primera División chilena.
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