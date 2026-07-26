Dolor por Honduras y señalan al "culpable" tras debut en Premundial Sub-20

El doloroso estreno de Honduras en el Premundial Sub-20 de Concacaf no pasó desapercibido en las redes sociales. La caída frente a Jamaica en el último suspiro del partido desató una lluvia de comentarios y reclamos.
La Selección Sub-20 de Honduras sufrió un duro revés en su estreno en el Premundial de Concacaf luego de caer de manera agónica 2-1 frente a Jamaica.
Un tanto de Brandon Anthony Bent en el minuto 95 silenció a Honduras y dejó a los catrachos con las manos vacías en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.
Johan Raudales de Honduras dejó su punto de vista sobre lo ocurrido con la Sub-20 en el Premundial de dicha categoría.
"Triste final", señaló el periodista hondureño Ricardo Torres.
"Mazazo en el 94", señalamos en Diario LA PRENSA .
Georgina Rodríguez, periodista hondureña de ESPN, calificó como "barbaridad" la caída de Honduras.
Diario Diez.
Concacaf dejó el mensaje: "Un gol en el último minuto".
Prensa de Panamá dejó su punto de vista y señalaron que lo que ocurre con las selecciones centroamericanas "es de terror" en el Premundial Sub-20 de Concacaf.
Marlon López confirmó los pésimos resultados de la selecciones centroamericanas en el inicio del Premundial Sub-20 de Concacaf.
Deporte Total USA.
Julio Cruz de Honduras señaló al técnico Orlando López.
Gustavo Roca también se unió a los cuestionamientos para el entrenador Orlando López de la Sub-20 de Honduras.
Otro de los duros comentarios donde "culpan" a Orlando López.
German Alvarado de Diario LA PRENSA calificó como "doloroso" lo ocurrido con Honduras en su debut del Premundial Sub-20 de Concacaf.
FOX de Honduras.