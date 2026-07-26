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Dolor por Honduras y señalan al "culpable" tras debut en Premundial Sub-20

El estreno de la H en el Premundial Sub-20 de Concacaf dejó un profundo dolor luego de la derrota in extremis ante Jamaica.

Dolor por Honduras y señalan al culpable tras debut en Premundial Sub-20
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El doloroso estreno de Honduras en el Premundial Sub-20 de Concacaf no pasó desapercibido en las redes sociales. La caída frente a Jamaica en el último suspiro del partido desató una lluvia de comentarios y reclamos.
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La Selección Sub-20 de Honduras sufrió un duro revés en su estreno en el Premundial de Concacaf luego de caer de manera agónica 2-1 frente a Jamaica.
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Un tanto de Brandon Anthony Bent en el minuto 95 silenció a Honduras y dejó a los catrachos con las manos vacías en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.
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Johan Raudales de Honduras dejó su punto de vista sobre lo ocurrido con la Sub-20 en el Premundial de dicha categoría.
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"Triste final", señaló el periodista hondureño Ricardo Torres.
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"Mazazo en el 94", señalamos en Diario LA PRENSA .

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Georgina Rodríguez, periodista hondureña de ESPN, calificó como "barbaridad" la caída de Honduras.
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Diario Diez.

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Concacaf dejó el mensaje: "Un gol en el último minuto".
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Prensa de Panamá dejó su punto de vista y señalaron que lo que ocurre con las selecciones centroamericanas "es de terror" en el Premundial Sub-20 de Concacaf.
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Marlon López confirmó los pésimos resultados de la selecciones centroamericanas en el inicio del Premundial Sub-20 de Concacaf.
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Deporte Total USA.
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Julio Cruz de Honduras señaló al técnico Orlando López.

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Gustavo Roca también se unió a los cuestionamientos para el entrenador Orlando López de la Sub-20 de Honduras.
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Otro de los duros comentarios donde "culpan" a Orlando López.

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German Alvarado de Diario LA PRENSA calificó como "doloroso" lo ocurrido con Honduras en su debut del Premundial Sub-20 de Concacaf.
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FOX de Honduras.
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