Mercado: Vinicius pone increíble condición para seguir en Real Madrid y Florentino se cansa

La continuidad de Vinícius Júnior en el Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que llegó al club en 2018.
Aunque el delantero brasileño ha manifestado en varias ocasiones su deseo de seguir vistiendo la camiseta blanca, las negociaciones para ampliar su contrato se han complicado.
De acuerdo con diversos reportes de la prensa europea, Vinícius pretende firmar un nuevo contrato con un salario cercano a los 20 millones de euros netos por temporada.
Lo que Vinicius pretende una cifra superior a la que percibiría con su actual vínculo, que le garantizaría alrededor de 18 millones de euros netos en la próxima campaña.
El futbolista considera que su importancia dentro del equipo merece una mejora salarial, especialmente después de haberse consolidado como uno de los referentes del conjunto madridista en los últimos años.
Sin embargo, las conversaciones no han avanzado al ritmo esperado.
Las informaciones apuntan a que el atacante brasileño también se habría sentido infravalorado en los últimos meses debido al fuerte interés del Real Madrid en reforzar la plantilla con futbolistas de primer nivel como Julián Álvarez y Michael Olise.
El principal obstáculo en la negociación es la política salarial del Real Madrid.
Prensa española señala que Vinicius buscaría un contrato que lo coloque en la misma escala económica que Kylian Mbappé, uno de los jugadores mejor remunerados de la plantilla del Real Madrid.
No obstante, la directiva encabezada por Florentino Pérez mantiene su postura de no romper la estructura salarial establecida, una política que ha caracterizado al club durante los últimos años.
Según diferentes versiones publicadas en España, la paciencia del presidente madridista comienza a agotarse ante las constantes exigencias del entorno del futbolista.
Incluso se asegura que el brasileño habría solicitado una prima de fidelidad cercana a los 15 millones de euros, además de un contrato con ingresos que algunos comparan con los que en su momento percibía Cristiano Ronaldo durante su etapa como figura del Real Madrid.
El panorama ha provocado que comiencen a surgir rumores sobre una posible salida del atacante.
Diversos medios señalan que el Arsenal estaría siguiendo de cerca la situación y analiza presentar una oferta que podría rondar los 130 millones de euros, aprovechando que el futbolista se encuentra en una etapa clave de su contrato.
En caso de no alcanzarse un acuerdo para la renovación, el club blanco estudiaría seriamente una venta para evitar que el jugador entre en la recta final de su vínculo sin una solución definitiva.
Por ahora, el acuerdo entre ambas partes no está roto, pero las posiciones permanecen muy alejadas.
Mientras Vinícius busca un contrato acorde con el estatus que considera haber alcanzado dentro del fútbol mundial, el Real Madrid insiste en mantener su modelo económico
El desenlace de esta negociación podría convertirse en uno de los grandes temas del mercado de fichajes, ya que una eventual salida del brasileño desencadenaría un efecto dominó que involucraría a varios de los principales clubes de Europa.