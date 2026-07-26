Ranking causa debate: Los 15 mejores futbolistas de la historia de Honduras

Y el mejor jugador hondureño de la historia ha sido designado David Suazo. Delantero de una velocidad letal y potencia física extraordinaria, dio el salto a Europa al fichar por el Cagliari de Italia, donde se convirtió en ídolo histórico y capitán, ganando el premio al Mejor Jugador Extranjero de la Serie A en 2006 (compartido con Kaká). Su rendimiento lo llevó a fichar por el Inter de Milán, con quien ganó títulos de liga y formó parte del plantel en la época dorada del club. Fue pieza clave para clasificar a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010.