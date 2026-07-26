Ranking causa debate: Los 15 mejores futbolistas de la historia de Honduras

Prestigiosa revista internacional ha revelado la que considera son los mejores futbolistas de la historia de Honduras . La publicación generó gran expectativa entre los aficionados, ya que reúne a algunas de las máximas leyendas que han dejado huella.
La historia del fútbol hondureño siempre ha estado marcada por grandes figuras que dejaron huella dentro y fuera de las canchas. En medio de ese debate sobre quiénes han sido los máximos referentes de la Selección Nacional y del balompié catracho.
La revista especializada Kodro Magazine publicó un listado con los que considera los mejores futbolistas en la historia de Honduras, una clasificación que generó conversación entre aficionados y seguidores del deporte.
La publicación destaca por ofrecer contenidos dedicados a la memoria del fútbol internacional, con reportajes sobre grandes jugadores, clubes históricos, selecciones, torneos, camisetas, libros, documentales, videojuegos y diferentes elementos que forman parte de la cultura futbolística. Su objetivo principal es contar historias de cualquier época y rincón del mundo, convirtiéndose en un espacio para conocer el pasado y entender la evolución del deporte.
Alex Pineda Chacón se ubica en el puesto 15 de los mejores futbolistas hondureños de la historia. Un mediapunta y volante ofensivo de una elegancia y calidad técnica excepcional.
14- Jorge "Indio" Urquía: Uno de los delanteros más habilidosos, veloces y desequilibrantes de la época de oro del fútbol hondureño en las décadas de 1960 y 1970. Brilló con luz propia en Olimpia y dio el salto al fútbol español para jugar con el Real Mallorca y el Deportivo Alavés, dejando una huella imborrable por su capacidad técnica. Murió el pasado mes de mayo.
13-Carlo Costly: El delantero de los goles importantes. Famoso por su entrega, potencia física para aguantar la pelota y su capacidad para aparecer en los momentos más críticos de la Selección. Formó una dupla histórica con Carlos Pavón en la eliminatoria a Sudáfrica 2010 y fue el autor del único gol de Honduras en el Mundial de Brasil 2014 (frente a Ecuador).
12. Noel Valladares: Uno de los arqueros más emblemáticos en la historia del fútbol centroamericano. Guardameta titular en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, recordado internacionalmente por atajadas memorables (como la realizada ante Chile que fue premiada por FIFA). Multicampeón a nivel local con Olimpia y Motagua, destacó por sus reflejos felinos y seguridad bajo los tres palos.
11. Julio César “Rambo” de León: Uno de los futbolistas de mayor talento técnico y fantasía que ha dado Honduras. Dueño de una pegada de tiro libre de clase mundial, desarrolló gran parte de su carrera en Italia vistiendo camisetas como la de la Reggina, Parma, Génova, Fiorentina y Torino. Su estilo vistoso y su desfachatez en el campo lo convirtieron en un favorito de la afición.
10-Maynor Figueroa: El referente defensivo de la era moderna y el jugador con más internacionalidades (partidos jugados) en la historia de la Selección de Honduras. Defensor central o lateral de enorme fortaleza y potencia, brilló en la Premier League con el Wigan Athletic (recordado por su histórico gol desde atrás de la mitad de la cancha contra el Stoke City) y ganó la FA Cup en 2013. Disputó los Mundiales de 2010 y 2014.
9. Ramón “Primitivo” Maradiaga: El gran orquestador del mediocampo hondureño en la década de 1970 y 1980. Capitán de la histórica selección que compitió brillantemente en el Mundial de España 1982. Un volante de gran inteligencia táctica, visión de juego y liderazgo, que posteriormente consolidaría una destacada carrera como director técnico nacional e internacional.
8. José Roberto “Macho” Figueroa: Uno de los delanteros más potentes y de disparo más temible que ha producido el país. Destacó de forma brillante en el Real Murcia de España en la década de 1980, donde es recordado como un ídolo por sus goles y tiros libres descomunales. Fue titular indiscutible con la Selección en el Mundial de España 1982.
7. Amado Guevara (“El Lobo”): El gran capitán e ícono de la Selección Nacional. Mediocampista organizador con enorme carácter, visión de juego y gran cobro de tiro libre. Fue elegido como el Mejor Jugador (MVP) de la Copa América 2001, donde Honduras logró un histórico tercer lugar eliminando a Brasil. También tuvo una brillante trayectoria en la MLS (siendo MVP de la liga con el NY Metrostars) y capitaneó a la 'H' en el Mundial de 2010.
6-Wilson Palacios: Mediocampista de contención de despliegue físico brutal, gran capacidad de recuperación y excelente distribución. Su punto más alto llegó en la Premier League de Inglaterra, descollando en el Birmingham City, Wigan Athletic y especialmente en el Tottenham Hotspur, donde disputó la UEFA Champions League. Fue pieza fundamental del mediocampo catrocho en Sudáfrica 2010.
5-Emilio Izaguirre: Uno de los laterales izquierdos más destacados en la historia del país. Su etapa cumbre la vivió en el Celtic de Escocia, donde jugó durante casi una década, ganando múltiples títulos de liga y copas, y siendo nombrado Jugador del Año de la Scottish Premier League en la temporada 2010-2011. Defendió la camiseta nacional en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
4- Carlos Pavón: Para sorpresas de muchos, está en el cuarto puesto. El máximo goleador histórico de la Selección de Honduras y uno de los artilleros más mortíferos de la región. Famoso por su implacable remate de cabeza y su olfato goleador, Pavón tuvo una destacada carrera internacional en México (Morelia, Celaya, Necaxa, Cruz Azul), Estados Unidos (LA Galaxy), Italia y España. Fue la gran figura ofensiva que lideró el camino hacia la clasificación del Mundial de Sudáfrica 2010.
3. Gilberto Yearwood: Un mediocampista defensivo y líbero de elegancia y categoría internacional. Brilló en la Liga Española vistiendo las camisetas del Elche, Real Valladolid, Tenerife y Celta de Vigo entre finales de los 70 y la década de los 80. Fue una de las grandes figuras de la Selección Nacional de Honduras en el Mundial de España 1982, recordado por su impecable técnica, visión de juego y liderazgo en el campo.
2. José Enrique “Coneja” Cardona: El gran pionero del fútbol hondureño en el extranjero. En la década de 1960 triunfó en el fútbol español, destacando principalmente en el Atlético de Madrid, club con el que conquistó la Liga española y la Copa del Generalísimo (marcando el gol de la victoria en la final de 1965). Jugador habilidoso, encarador y rápido, abrió el camino para las futuras generaciones de futbolistas catrachos en Europa.
Y el mejor jugador hondureño de la historia ha sido designado David Suazo. Delantero de una velocidad letal y potencia física extraordinaria, dio el salto a Europa al fichar por el Cagliari de Italia, donde se convirtió en ídolo histórico y capitán, ganando el premio al Mejor Jugador Extranjero de la Serie A en 2006 (compartido con Kaká). Su rendimiento lo llevó a fichar por el Inter de Milán, con quien ganó títulos de liga y formó parte del plantel en la época dorada del club. Fue pieza clave para clasificar a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010.
La lista de los 50 mejores futbolistas de Honduras de la historia para la revista Kodro Magazine.