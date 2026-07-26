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Impactante predicción sobre Messi: Salud y dura noticia sobre Antonela

Tras la dolorosa derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, una serie de predicciones sobre el futuro del astro rosarino han causado un enorme revuelo.

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Revuelo e impacto en las redes sociales tras una serie de predicciones relacionadas con la vida personal y la salud de Lionel Messi.

 Fotos EFE e Instagram Selección Argentina.
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Lionel Messi estaría atravesando un período complicado tras su participación en el Mundial de 2026, torneo en el que Argentina no pudo cumplir el objetivo de conquistar el bicampeonato al caer en la gran final frente a España.
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Aquella derrota significó un duro golpe para la Albiceleste y para el propio Messi, quien buscaba despedirse de las Copas del Mundo con un nuevo título.
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Según Mhoni Vidente, el camino de Argentina durante el Mundial estuvo rodeado de polémicas y situaciones que, a su juicio, provocaron una fuerte carga de energías negativas alrededor del capitán Lionel Messi.
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Lamentablemente Messi durante el Mundial 2026 cargó muchas energías negativas por tantas polémicas que estuvo trayendo la selección nacional de Argentina", expresó la astróloga al referirse a la situación que vivió el futbolista durante la competencia.
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La vidente fue más allá y aseguró que esas supuestas energías podrían afectar directamente la salud del ocho veces ganador del Balón de Oro
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"Messi va a tener muchos problemas en cuestiones de vista o problemas de enfermedad de presión alta", señaló Mhoni, advirtiendo que el exjugador del Barcelona deberá prestar especial atención a su bienestar físico en los próximos meses.
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Asimismo, también sorprendió al hablar sobre la vida sentimental del campeón del mundo en Qatar 2022.
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Mhoni Vidente manifestó que el matrimonio entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo podría enfrentar momentos difíciles, llegando incluso a mencionar la posibilidad de una separación.
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"O si no se llega a divorciar de Antonela, que es una buena muchacha y anduvo en cada uno de los juegos que se realizaron en la reciente Copa del Mundo", afirmó.
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Finalmente, la astróloga insistió en que las presuntas energías negativas acumuladas durante el Mundial serían el origen de los problemas que, según su visión, enfrentaría Messi en el futuro.
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Ahí te das cuenta que las energías negativas de tanta gente que no querían que llegaran a la final; si no te las quitan, te enferman o divorcian", concluyó Mhoni Vidente.
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La astróloga aseguró que el capitán argentino podría atravesar una fuerte crisis con Antonela Roccuzzo, su esposa y compañera desde hace varios años, llegando incluso a mencionar la posibilidad de una separación.
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Mhoni Vidente es una astróloga, tarotista y personalidad de los medios de comunicación que ha alcanzado gran popularidad en América Latina por sus predicciones sobre política, deportes, espectáculos, fenómenos naturales y la vida de figuras públicas
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Nacida en Cuba y posteriormente radicada en México, ha construido una amplia trayectoria participando en programas de televisión, radio y plataformas digitales, donde comparte de manera constante sus lecturas astrológicas y pronósticos para millones de seguidores.
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A lo largo de los años, Mhoni Vidente ha generado un fuerte impacto mediático gracias a sus predicciones sobre acontecimientos internacionales, elecciones, desastres naturales, la salud de celebridades y resultados deportivos.
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