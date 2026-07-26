Estas son las zonas de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este lunes 27 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este lunes 27 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Tegucigalpa las zonas que serán afectadas por los cortes del suministro eléctrico estarán: Colonia Altamira, Parte de la Barrio Guadalupe, Lavandeía Festival, Parte de la colonia Alameda y zonas aledañas en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Por su parte, en San Pedro Sula las zonas afectadas son: Colnia Moderna, Montefresco, Orquísea Blanca, La Mora, Zerón, Mazzarello, Barrio Los Andes, (Norte y Oeste), Universidad Católica de Honduras, Hotel Los Andes, Hotel Maya Colonial, Supermercado Colonial 1, Comisariato Los Andes, Instituto La Salle en horario de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.