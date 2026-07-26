Ricky Martin impacta con cuerpazo a sus 54 años

Ricky Martin no solo es uno de los artistas latinos más exitosos de las últimas décadas, también se ha consolidado como uno de los famosos más admirados por su carisma y atractivo físico.
A sus 54 años, el cantante puertorriqueño volvió a acaparar las miradas al compartir una serie de fotografías de sus vacaciones en Ibiza, donde dejó al descubierto la envidiable figura que mantiene.
Las imágenes desataron una ola de elogios entre sus seguidores.
En las últimas horas, el cantante encendió las redes sociales con una serie de fotos de sus vacaciones por Ibiza, en compañía de sus hijos y la modelo española Esther Cañadas, con quien ha forjado una amistad de más de 20 años.
El puertorriqueño aparece a bordo de un yate en altamar en las aguas de Ibiza, luciendo un traje de baño color azul; pero sobre todo resaltando su físico con forma atlética y con bronceado que sus seguidoras no dejaron pasar.
La publicación ya alcanza más de 90 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios de admiración y cariño hacia el artista.
Las imágenes no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes llenaron la publicación de mensajes de cariño y admiración.
Mientras algunos destacaron que el cantante disfrute de unas vacaciones rodeado de familiares y amigos, otros no pudieron evitar hablar del físico que mantiene a sus 54 años.
Actualmente, Ricky Martin se encuentra de gira por Europa, con varias presentaciones programadas en España. Aprovechando un espacio en su agenda, el cantante decidió tomarse unos días de descanso en Ibiza antes de regresar a los escenarios.
Lo cierto es que el artista ha sido catalogado como uno de los cantantes más guapos de la industria musical en Latinoamérica.