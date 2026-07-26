Hija de Aylín Mujica hace dolorosa promesa a su hermano a días de su repentina muerte

A casi una semana del repentino y trágico fallecimiento de Mauro Menéndez, conocido en la industria musical como DJ MAAHEZ e hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica, su hermana menor, Violeta Valenzuela, dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales para recordarlo y comprometerse a honrar su legado.
El joven productor musical de 31 años falleció durante un viaje a Barbados a causa de complicaciones derivadas de una neumonía que concluyeron en fallos cardíacos, un hecho que ha dejado consternada a la familia y al medio del espectáculo, pero desde entonces no dejan de recibir mensajes de amor y cariño.
A través de una sentida publicación en sus redes sociales, Violeta, de 16 años, expresó el profundo dolor que enfrenta tras la pérdida de su hermano mayor, admitiendo continuar en estado de shock.
En su mensaje, la joven reveló las conversaciones íntimas que sostenía con Mauro sobre los planes que él anhelaba concretar para la familia.
“Siempre hablabas de todo lo que querías hacer por mami. La casa frente al mar que soñábamos conseguir para mami y todos los regalos que queríamos darle cuando llegáramos a la etapa de 'Lo logré'.", inicia el mensaje.
"Te prometo que llevaré esos sueños conmigo. Será mi deber honrarte cumpliendo tantos como pueda. Todo lo que le dé en esta vida también vendrá de ti”, compartió Violeta.
Además del compromiso asumido respecto a su madre, la hija menor de la actriz se comprometió a mantener viva la memoria artística de su hermano, asegurando que hará todo lo posible para que las producciones musicales de MAAHEZ sigan sonando en todo el momento y probablemente en todo el mundo.
"Te amo con toda mi alma, Mauro. Descansa en paz y ojalá algún día volvamos a reunirnos. Gracias por ser la persona que fuiste. Tu música, tu pasión y la luz que trajiste a este mundo perdurarán para siempre", concluyó la joven en sus mensajes.
La muerte del hijo de Aylín Mujica continúa causando un profundo dolor y una enorme consternación, no solo entre sus familiares y seres queridos, sino también entre quienes han seguido de cerca la carrera de la actriz y hoy se unen para expresar sus condolencias y acompañarla en este difícil momento.