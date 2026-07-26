Horóscopo de hoy, 26 de julio, predicciones de cada signo zodiacal

Cambios en el hogar, dudas que surgen, un buen contacto surgirá a nivel profesional, entre mucho más, esto dice el horóscopo para hoy domingo 26 de julio.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Es el momento ideal para llevar a cabo los cambios que necesita tu hogar. En general, la jornada será propicia para las modificaciones de cualquier tipo, particularmente los que afecten a nuestro entorno y personas más inmediatos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Llevas unos días sintiendo una gran inquietud, aunque no sabrías decir exactamente a qué se debe. Es normal que a veces nos asalten dudas que no podemos resolver y cuyo origen desconocemos, pero son períodos de los que se puede obtener la capacidad de análisis que nos falta en los momentos de euforia.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las relaciones sentimentales de los Géminis entran en un terreno de buenas sensaciones, una placidez difícil de conseguir, especialmente indicada para buscar compromisos duraderos o, simplemente, geniales momentos de intimidad.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Podrías echar de menos hoy los consejos de una persona que siempre te ha querido y a la que no habías prestado la atención adecuada hasta ahora. Los problemas de origen nervioso pueden complicarte la salud.
LEO (23 julio - 22 agosto). Hoy es una de esas jornadas destinadas a pasar en familia y aunque te repatea, aguantarás estoicamente lo que caiga. Surgirá un contacto muy bueno a lo largo del día, que sabrás rentabilizar a nivel profesional.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Has estado planeando un viaje con mucha ilusión y por fin ha llegado el momento de disfrutarlo. Vivirás unos días fantásticos y muy propicios para hacer nuevas amistades y quizá algún romance inesperado. Cuidado con la dieta si sales al extranjero.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tienes que mantener la paciencia a toda costa para no perder la calma con los más pequeños de la casa. Las discusiones con la pareja pueden ser esclarecedoras, pero no está bien que participen los niños.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si las dudas han acudido a tu cabeza con respecto a tu pareja, deberías plantearte por qué. Llevas ya mucho tiempo pensando en un cambio radical, y quizá haya llegado la hora. Cuando existen dudas, hay algo que no marcha como debiera.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Conocerás a alguien lo suficientemente interesante como para sacarte del aburrimiento en el que estás metido últimamente. Déjate llevar un poco por las situaciones disparatadas y aprende a divertirte; quizá después de las risas vengan otras cosas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Es posible que vivas una aventura en el trabajo o en tu ambiente profesional. Deberás ser inteligente y llevar las cosas al punto que tú decidas. Aunque la atracción es más que evidente, la cordura y el respeto deben estar presentes.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La suerte no parece que te acompañara hoy, en especial si estás de compras buscando algo especial para los tuyos. Procura cuidarte ya que sentirás un agotamiento general por muy diversas causas. Te tendrá mejor descansar y olvidarte un poco de todo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Puedes conocer gente en un ambiente de ocio cuya opinión te resultará muy útil para tus ambiciones profesionales por su conocimiento de la materia en la que te mueve, de forma que no dejes que las risas y las bromas te desvíen de tus verdaderos intereses.