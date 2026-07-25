Vozinha ya firmó: destapan su increíble salario en nuevo equipo tras el Mundial

El guardameta sensación del Mundial 2026 ya tiene nuevo equipo. Vozinha ya se prepara para un nuevo reto y Colo Colo de Chile será el destino para continuar con su carrera a los 40 años.
El portero de Cabo Verde, quien tuvo destacadas actuaciones en el Mundial 2026, sigue siendo protagonista y según desvela Fabrizio Romano ya firmó su nuevo contrato con el cuadro sudamericano.
"Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", afirmó el popular arquero al canal CBS, al ser consultado sobre los rumores que lo vinculan con el Inter Miami, esto hace unos días.
"Estar aquí a los 40 años... y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más; dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar", aseguró.
Posteriormente, apareció Colo Colo en escena y empezó con las negociaciones para tenerlo en su plantilla: "Lo primero es ratificar de que Vozinha va a ser jugador de Colo Colo", dijo Mosa, presidente del club.
Ahora todo va avanzando, y como dijo Fabrizio Romano, el guardameta ya firmó su contrato y estará viajando para sumarse a su nuevo equipo.
"Vozinha firmó esta noche (sábado) su contrato oficial como nuevo portero del Colo Colo, tras el acuerdo verbal alcanzado el viernes. Próximamente viajará a Chile para someterse al reconocimiento médico y firmar el contrato", informó Fabrizio Romano a través de sus redes sociales.
Durante su paso por el GD Chaves de la segunda división de Portugal, Vozinha percibía un sueldo modesto de aproximadamente 6,000 euros al mes.
El periodista Cristián Alvarado en la transmisión de Radio ADN, reveló que en total, Vozinha ganaría 900 mil dólares divididos en los 18 meses de su contrato.
Esto equivale a un salario de alrededor de 50,000 mil dólares por mes (alrededor de 1.34 millones de lempiras).
El salario queda muy distante de la parte alta del plantel, encabezada por Arturo Vidal. El "King" lidera la escala de remuneraciones de la institución.
El jugador, que se ganó 30 millones de seguidores en Instagram debido a su actuación en la Copa del Mundo, se encontraba libre tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.
El futbolista, de 40 años, fue incluido en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados.
Vozinha disputó cuatro partidos con Cabo Verde en la Copa del Mundo, en los que recibió cinco goles, destacando en el empate 0-0 ante la actual campeona España, con quien compartió el grupo H.
La selección africana hizo historia clasificando a la nueva ronda de 32 en su debut mundialista, y el meta también se lució con atajadas ante la finalista Argentina, que venció en tiempo extra 3-2 para avanzar a octavos.