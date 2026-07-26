Florentino da el golpe y Real Madrid le roba fichaje al PSG: "Acuerdo cerrado"

El Real Madrid se sigue preparando de cara a la próxima temporada y este domingo, Fabrizio Romano ha confirmado al nuevo 'galáctico' para la era de Mourinho.
El entrenador portugués continúa afinando detalles para confeccionar a su equipo en su segunda etapa con la institución blanca.
El Real Madrid viene de dos temporadas sin títulos, por lo que la presión para volver a la pelea en Europa sigue siendo una de las prioridades.
Es por ello que Mourinho ha estado trabajando y el conjunto blanco ya tiene a sus nuevos refuerzos: Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Denzel Dumfries.
Ahora se le suma una de las figuras que destacó durante su participación en el Mundial 2026: Yan Diomande de Costa de Marfil.
La llegada del extremo a la 'Casa Blanca' es inminente y este domingo, Fabrizio Romano confirmó que ya han cerrado el acuerdo para que el marfileño sea nuevo jugador del 15 veces campeón de la Champions League.
"Acuerdo cerrado esta noche con el RB Leipzig por una cifra superior a los 100 millones de euros por el extremo marfileño", confirmó el periodista experto en fichajes.
Asimismo, revela que el jugador "volará a Madrid esta semana para realizar los exámenes médicos y firmar un contrato hasta junio de 2031".
Romano detalla que Florentino Pérez decidió apostarlo todo para darle a Mourinho el fichaje que quería para reforzar su ofensiva.
"La cifra por Yan Diomande al Real Madrid superará con creces los 100 millones de euros. Todos los pasos formales, incluidos el intercambio de documentos entre clubes, el viaje y la firma del contrato, se llevarán a cabo la próxima semana", informan.
Salvo sorpresa de última hora, Diomande se convertirá en nuevo jugador del Real Madrid, siendo el quinto refuerzo de la segunda era de Mourinho.
Con esto, también el Real Madrid le estaría 'robando' un fichaje que el PSG estuvo trabajando hace unos días.
Desde la entidad parisina mostraron su enfado con lo ocurrido: "El precio exigido por su traspaso y sus pretensiones salariales eran completamente desproporcionados y alteraban el mercado", informó Florian Plettenberg sobre lo que se habla desde el PSG.
"El precio exigido por su traspaso y sus pretensiones salariales eran completamente desproporcionados y alteraban el mercado", expresaron.
Antes de confirmarse el acuerdo, el PSG se había retirado de la pelea por el marfileño: "El PSG no romperá sus principios de gestión financiera racional ni el equilibrio de la plantilla. Diomande ha decidido unirse al Real Madrid y el traspaso se completará la próxima semana", confesó Romano.
Por lo tanto, el conjunto merengue cerró un acuerdo total con el Leipzig para el traspaso del atacante de 19 años por una cifra superior a los 100 millones de euros (120-130 millones).
La directiva del cuadro parisino decidió dar un paso al costado al considerar desproporcionadas las exigencias del Leipzig y las demandas salariales del entorno del futbolista.