Amplios cortes de luz en estas zonas de Honduras este martes 28 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este martes 28 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, los trabajos provocarán una suspensión del servicio de 9:00 de la mañana a 10:00 de la mañana en City Mall, Torre Ventu y la Secretaría de Seguridad.
Asimismo, de 8:05 de la mañana a 9:05 de la mañana permanecerán sin energía la aldea Germania, residencial San Sebastián, aldea Santa Rosa, las colonias Cruz Roja, Santa Rosa, Folgar, Reynel Fúnez, la residencial El Manantial y sectores aledaños.
Siempre en la capital, la Enee informó que una parte de la aldea El Tizatillo, específicamente el sector ubicado alrededor de la posta policial, estará sin suministro eléctrico durante un período más prolongado, comprendido entre las 8:05 de la mañana y las 4:05 de la tarde, mientras se ejecutan las labores programadas.
En el departamento de Olancho, los cortes se extenderán de 9:05 de la mañana a 3:05 de la tarde en varias comunidades del municipio de Limones. Entre las zonas afectadas figuran Valle Lepaguare, Las Minas, Limones, Encinal 1, El Tigre Lepaguare, La Puerta Lepaguare, El Guanábano, El Zarzal, Santa Lucía, Las Flores, Tapaquile, Las Vueltas del Junquillo, las aldeas El Caliche, Santa Julia, El Tamagás, El Barroso y otras comunidades cercanas.
En Choloma, Cortés, la interrupción del servicio está programada entre las 8:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Los trabajos afectarán la colonia República de Japón, la residencial Las Fuentes, la aldea Monterrey y las comunidades ubicadas en los bajos de Choloma, entre ellas La Bueso, Montañuelas, La Fúnez, La Gálvez, La Coroza, La Rosita, Banderas y Sabana Verde.
Por su parte, en el departamento de Santa Bárbara, los cortes se realizarán de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde en distintos municipios. En Ilama resultarán afectadas las comunidades de Cecapa, La Cuchilla y Agua Saca; mientras que en Chinda el servicio será suspendido en San Rafael, Las Breas, Platanares, Cablotal y Río Caña.
Las interrupciones también alcanzarán numerosas comunidades de Trinidad, entre ellas El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, El Tumbo, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, El Carreto, Montecristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales y El Rosario. Además, en Concepción del Norte estarán sin energía Concordia, Las Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Platanaritos, Las Tintas de Ulúa y Camalotales. En el municipio de Petoa los trabajos afectarán Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Zarca y Honduritas, mientras que en San José de Colinas se suspenderá el servicio en Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, San José de Colón, Peña Blanca, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal y Cantiles.