Amplios cortes de luz en estas zonas de Honduras este martes 28 de julio

Las interrupciones también alcanzarán numerosas comunidades de Trinidad, entre ellas El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, El Tumbo, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, El Carreto, Montecristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales y El Rosario. Además, en Concepción del Norte estarán sin energía Concordia, Las Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Platanaritos, Las Tintas de Ulúa y Camalotales. En el municipio de Petoa los trabajos afectarán Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Zarca y Honduritas, mientras que en San José de Colinas se suspenderá el servicio en Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, San José de Colón, Peña Blanca, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal y Cantiles.