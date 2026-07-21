Con música y esperanza, Proyecto Uremu acerca a 40 jóvenes a su sueño internacional

El Centro Cultural Sampedrano (CCS) fue sede del esperado evento musical, que reunió fondos para el intercambio cultural en Argentina.
Jóvenes músicos de Proyecto Uremu viajarán al país sudamericano para sumergirse en su riqueza cultural, donde aprenderán muchas cosas que les abrirá un mundo por delante.
Los jovencitos lucieron camisetas de Argentina, así como algunos vistieron las de la Selección de Colombia durante su presentación.
La orquesta mostró sus capacidades artísticas en el evento, luego de tantos meses de práctica constante.
El auditorio lució abarrotado, afortunadamente, los fondos esperados se lograron reunir para sumar a la causa cultural.
Romelia Carías y Nicolle Zepeda
Wilfredo Aplícano, Francia Quintana; Mirna y Wilfredo Aplícano
Jimena Guevara y Emma Guevara
Lorena Orellana y Alicia Rosado
Kelly Castellanos y Abraham Ávila
Dora Yolanda Ayala y Jaime González
Beatriz Arita y Edgardo Talhami
María C. Perdomo y María Ramírez
"Popurrí Folclórico", "El Bananero", "Chamambo", "Colombia Tierra Querida", "Por Una Cabeza", entre otras piezas fueron ejecutadas en la presentación.
La delegación hondureña viajará en octubre a Argentina para compartir experiencias con la Orquesta Juvenil de San Telmo, la Orquesta Escuela de San Isidro y el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina.
Los organizadores destacaron que el respaldo de la ciudadanía resulta fundamental para hacer posible este proyecto, por lo que quienes deseen colaborar todavía pueden hacerlo mediante la plataforma GoFundMe, transferencias bancarias a la cuenta oficial de Proyecto Social Orquestal Uremu en BAC o sumarse como patrocinadores.
Puede encontrar las redes sociales de la organización sin fines de lucro como: Proyecto Uremu, asimismo, su sitio web uremu.org.
El director artístico Sergio Rodríguez acompañó a la orquesta en su mayoría de interpretaciones. De igual manera, Giovanni Gambarelli dirigió varias obras.
La ovación del público se hizo sentir tras cada canción, en un programa que les permitió aplaudir, cantar y bailar mientras apoyaban la causa.
Las solistas Cesia Herrera, Miseyri Molina y Solanyi Alvarado deleitaron con sus voces a la audiencia.