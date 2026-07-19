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¡Espectacular concierto! Un viaje al pasado con Daniel Ochoa

Denominado: "Daniel Ochoa: capítulo 2", el espectáculo fue un recorrido por los diferentes éxitos musicales de grandes artistas latinoamericanos.

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 18:24 -
  • Daniela Ramos
¡Espectacular concierto! Un viaje al pasado con Daniel Ochoa
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Como ya es costumbre, el música sampedrano Daniel Ochoa ofreció un concierto que quedará marcado en la memoria del público.

Fotos: Yoseph Amaya
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Denominado: "Daniel Ochoa: capítulo 2", el espectáculo fue un recorrido por los diferentes éxitos musicales de grandes artistas latinoamericanos.

Foto: Yoseph Amaya
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El público disfrutó de un show de lujo en el salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe, de esta ciudad.

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Durante más de dos horas corearon los grandes éxitos de la música romántica en español.

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Familias, parejas y grupos de amigos se reunieron en este fino recinto para disfrutar de un show inigualale.

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En el concierto de Daniel Ochoa también se presentaron artistas invitados. Entre ellas destacó la sampedrana Nina Maier.

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Juntos interpretaron el tema "Fuiste tú", de Ricardo Arjona y Gaby Moreno.

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También se robó muchos aplausos su participación junto a Mariel Pilar.

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Ambos pusieron la nota en inglés. Mariel y Daniel interpretaron a dueto el tema "Don't Go Breakin' My Heart", de Elton John y Kiki Dee.

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Y así, una vez más, Daniel Ochoa demostró por qué es uno de los artistas más aclamados de Honduras.

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