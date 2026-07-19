¡Espectacular concierto! Un viaje al pasado con Daniel Ochoa

Como ya es costumbre, el música sampedrano Daniel Ochoa ofreció un concierto que quedará marcado en la memoria del público.
Denominado: "Daniel Ochoa: capítulo 2", el espectáculo fue un recorrido por los diferentes éxitos musicales de grandes artistas latinoamericanos.
El público disfrutó de un show de lujo en el salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe, de esta ciudad.
Durante más de dos horas corearon los grandes éxitos de la música romántica en español.
Familias, parejas y grupos de amigos se reunieron en este fino recinto para disfrutar de un show inigualale.
En el concierto de Daniel Ochoa también se presentaron artistas invitados. Entre ellas destacó la sampedrana Nina Maier.
Juntos interpretaron el tema "Fuiste tú", de Ricardo Arjona y Gaby Moreno.
También se robó muchos aplausos su participación junto a Mariel Pilar.
Ambos pusieron la nota en inglés. Mariel y Daniel interpretaron a dueto el tema "Don't Go Breakin' My Heart", de Elton John y Kiki Dee.
Y así, una vez más, Daniel Ochoa demostró por qué es uno de los artistas más aclamados de Honduras.