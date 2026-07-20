Horóscopo de hoy, 20 de julio, predicciones de cada signo zodiacal

Dar solución a un problema profesional, decir todo lo que sientes, nuevos caminos en el ámbito sentimental y un nuevo plan de ahorro que te mantendrá en casa; esto dice el horóscopo para hoy lunes 20 de julio.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Se aproxima el momento de dar solución a un problema profesional y aunque no tienes dudas, te cuesta afrontarlo. Tendrás que gastar un dinero con el que no contabas para arreglar una avería doméstica. Disfruta un poco de tu tiempo libre.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Complicaciones en el terreno laboral pueden invadir ahora otros aspectos de tu vida, llegando a estropear planes de vacaciones, excursiones de un par de días o escapadas fugaces. Nada estará en orden en tu vida hasta que sepas qué va a ser de tu futuro profesional.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Acaba de empezar la semana y tienes aún la rémora de los días de descanso, pero en breve se apoderará de ti el nuevo espíritu con el que te has propuesto cambiar algunas de las cosas fundamentales de tu vida.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Afrontarás los imprevistos con el sentido práctico que te caracteriza, barajando varias opciones para dar solución a los problemas; todo ello te llevará a una posición muy ventajosa en la empresa, aunque puedes perder la amistad de algunos compañeros.
LEO (23 julio - 22 agosto). Progresas en tus intentos de mejorar en el trabajo y en unos días alcanzarás del todo tus objetivos. También las perspectivas económicas se verán positivamente afectadas; tus ingresos se recuperan y logras ponerte al día y ahorrar.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Es el momento ideal para exteriorizar todo lo que sientes, principalmente con tu pareja. Cuida tu corazón y no te sometas a sobresaltos. Gasta sólo lo necesario y no alardees de dinero.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las opciones en el terreno sentimental toman nuevas dimensiones tras un fin de semana bastante clarificador. Es posible que hayas llegado a un punto culminante, pero debes ser tu quien dé el primer paso para no perder el tiempo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Se recrudecerá en estos días la inestabilidad en el trabajo y será el momento en que tengas que tomar partido por una de las opciones, más cercanas a ciertas personas con las que sintonizas, pero sin perder de vista tus propios intereses personales y familiares.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Algunos sucesos de los que te informes hoy te tocarán de cerca y te harán pensar en algunas cosas que tienes por hacer, tal vez acelerar el proceso para no quedarte con ese regusto amargo.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si las relaciones afectivas pasan por un mal momento, debes conceder una tregua por ambas partes. Te dará tiempo a recapacitar y no dejarte llevar por malas decisiones. Evita las discusiones en el trabajo.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Puedes llevarte una sorpresa con una persona cercana a la que creías conocer, pero con respecto a la cual has tenido recientemente algunas dudas. En el calor de una discusión puedes decir cosas de las que luego arrepentirte, pero serán la verdad.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Vas a iniciar un plan de ahorro que te llevará a estar más tiempo en casa. Es una buena medida y además potenciará tus dotes organizativas y tu capacidad para crear auténticas veladas con amigos o en pareja.