La polémica decisión de Messi y Argentina tras perder el Mundial 2026 ante España

El plantel de jugadores de la Selección Argentina tomó una controversial decisión unánime tras la derrota contra España en el Mundial 2026.
Argentina perdió el título mundial tras caer por 1-0 con gol de Ferran Torres en el minuto 106 del tiempo suplementario.
Argentina terminó el partido con diez hombres tras la expulsión de Enzo Fernández en los últimos minutos del tiempo regular por una dura falta contra Pau Cubarsí.
Argentina se convirtió en la primera selección en la historia de las finales de los Mundiales en no registrar un solo remate al arco durante los 90 minutos reglamentarios.
Leo Messi y sus compañeros pasaron a recoger sus medallas de subcampeones del Mundial 2026.
Lionel Messi no pudo contener las lágrimas al ver y sentir el apoyo de los aficionados argentinos tras el partido.
Los futbolistas argentinos se quedaron observando la premiación de España que levantó el trofeo de campeón de la Copa del Mundo.
Pero después los jugadores de Argentina se quedaron en silencio. Ningún futbolista se detuvo a hablar con la prensa en la zona mixta del MetLife Stadium, en Nueva Jersey.
El plantel de la Selección Argentina dejó el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey sin hablar con la prensa tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España por 1-0 en el alargue.
Con Lionel Messi a la cabeza, la delegación abandonó el estadio sin un intercambio con la prensa y se prepara para regresar al país este lunes en horas del mediodía.
Los futbolistas argentinos se retiraron poco antes de las 7.00 de la noche (22.00 horas de Argentina), dos horas más tarde del final del encuentro, en absoluto silencio.
Pese a que se esperaba la palabra de Messi con expectativa por lo que pueda llegar a decir sobre su futuro en el seleccionado a los 39 años, y tras lo que se supone que fue su último Mundial, habrá que esperar un poco más para escuchar al capitán.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que una parte de la Selección Argentina llegara al país este lunes y otros quedan liberados.
“Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17”, dijo la AFA.
El único integrante del cuerpo técnico que se presentó ante los medios fue Lionel Scaloni. El entrenador no solo cumplió con la conferencia de prensa obligatoria, sino que también se detuvo en la zona mixta a dialogar con los periodistas presentes, un gesto que contrastó con el hermetismo del resto del plantel.
“Siento tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y que han competido hasta el final”, afirmó el técnico argentino que rompió a llorar en la rueda de prensa.
Scaloni reconoció la superioridad del rival sin rodeos: “Han sido mejores, eso es la verdad”, aunque subrayó el valor del proceso y el esfuerzo del grupo. El técnico también puso en duda su continuidad al frente de la Albiceleste.
“Voy a cumplir mi contrato y después veré. Quiero tomarme un tiempo y pensar, no sé si se podrá repetir algo tan grande como esto”, declaró visiblemente emocionado, antes de romper en llanto y no poder continuar con la conferencia.
La única voz que llegó desde el plantel lo hizo a través de las redes sociales: Nico Paz, el mediocampista nacido en España que eligió defender la camiseta argentina, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram con un tono de compromiso y agradecimiento.
“Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias”, escribió Paz. El volante de 21 años también dejó una promesa: “Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”, y cerró con un saludo a España y a los españoles.