LaToya Malcolm, concursante de Miss Universo Jamaica, falleció a los 35 años

LaToya Malcolm, ex finalista de Miss Universo Jamaica, falleció a los 35 años. La organización anunció su trágica muerte a través de Instagram.
“Lamentamos el fallecimiento de LaToya Malcolm, ex participante de Miss Universo Jamaica, quien compitió con orgullo en el certamen de Miss Universo Jamaica 2024”, decía la publicación. “Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca te olvidaremos”.
La cuenta de Instagram de Miss Universo Jamaica no compartió más detalles. Aún no se ha revelado la causa de la muerte.
La noticia de su muerte ha causado conmoción, pues hace unos días la joven se mostraba muy emocionada por su invitación a un programa de televisión. Este fue su último post en Instagram el pasado 3 de julio.
Así de alegre se mostraba LaToya Malcolm en su última publicación en redes.
Al conocer la noticia, muchos de sus seguidores y personas cercanas a Malcolm expresaron su tristeza en la sección de comentarios. “Era una persona maravillosa. Cuando la conocí y trabajé con ella en 2024, fue un soplo de aire fresco”, escribió uno de ellos.
"Estaba llena de luz, siempre alegre. Todavía me cuesta comprender cómo esto pudo ser posible. Mis condolencias a su familia y amigos", escribió otra persona.
Malcolm compitió en el certamen de Miss Universo Jamaica 2024 y posteriormente se alzó con el título de Miss Jamaica Bikini International 2024.
Era actriz y artista radicada en Jamaica con más de una década de experiencia en la industria del entretenimiento, según la cuenta de Instagram de Miss Universo Jamaica.
En una entrevista de 2024 con el Jamaica Observer sobre su victoria en Miss Jamaica Bikini International, Malcolm contó al medio cómo logró dedicar su tiempo y esfuerzo a entrenar para la competencia, a pesar del fallecimiento de su padre a principios de ese año.
"Mi querido padre, Sr. Malcolm, esta victoria es para ti. Tu única hija sigue llenándote de orgullo. Sé que me estás mirando desde el cielo", escribió en la descripción de la publicación donde compartió la entrevista.
"Agradezco el cariño y el apoyo constante de mis amigos y familiares", expresó la reina de belleza en aquel entonces.