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"No te amo": Novia se arrepiente y huye en plena ceremonia de bodas

El incómodo momento se volvió viral en redes sociales y ha causado una ola de opiniones divididas en redes sociales

No te amo: Novia se arrepiente y huye en plena ceremonia de bodas
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Un video que circula en redes sociales, que comenzó a hacerse viral muestra a una presunta novia que se encuentra a punto de entrar a la iglesia para casarse, pero de último momento sufre un aparente colapso nervios donde se le ve llorando y diciendo que ella no quiere casarse porque no ama al hombre con el que se comprometió.
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En reiteradas ocasiones la mujer explica a su papá que no ama a su prometido Diego, sin embargo, con la esperanza de convencerla, el padre y el hombre intentan detenerla al momento en que ella quiere huir del lugar.
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"Yo no me quiero casar, yo no amo a Diego, ¡Yo no te amo!" gritó la mujer mientras lloraba en la calle.
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La mujer se dirige hacia su padre y le menciona que él sabe que ella no ama a su prometido, por lo que el solo aleja su mirada de ella y mueve la cabeza con mirada decepcionante.

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Hasta el momento no se sabe con certeza en donde ocurrió la dramática escena, sin embargo, usuarios en redes sociales comenzaron a especular que se trata de un país sudamericano como Colombia o Ecuador.
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Posteriormente, el prometido corrió detrás de la mujer que poco a poco se alejaba mientras lloraba, además el hombre comenzó a decirle que él si la amaba con desesperación, sin embargo el momento se transformó aún más incómodo cuando el escucha que nunca fue amado.
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"Tu sabes que yo no te amo, nunca te he amado" exclamó la mujer a las orillas de una explanada.
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Tras caminar varios metros adelante, el padre de la joven los alcanzó para nuevamente tratar de convencer a su hija diciéndole que tiene que casarse y cumplir con el compromiso con el hombre.

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La mujer cayó al suelo desconsolada por el estrés del momento, llorando y en más de una ocasión empezó a gritar "no te quiero", a lo que el hombre, inconsolable, le respondió que nunca se lo iba a perdonar, preguntando la razón del porqué la mujer nunca mencionó con anterioridad que no quería casarse.
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"No te lo voy a perdonar, esto que me hiciste, no te lo voy a perdonar", le gritó con tristeza el novio.
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Finalmente, la mujer se alejó en medio de la calle donde transitaban varios carros y tomó el primer taxi que se detuvo, huyendo del lugar y abandonado a su prometido, momentos antes de casarse en la iglesia.
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