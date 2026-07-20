"No te amo": Novia se arrepiente y huye en plena ceremonia de bodas

Un video que circula en redes sociales, que comenzó a hacerse viral muestra a una presunta novia que se encuentra a punto de entrar a la iglesia para casarse, pero de último momento sufre un aparente colapso nervios donde se le ve llorando y diciendo que ella no quiere casarse porque no ama al hombre con el que se comprometió.
En reiteradas ocasiones la mujer explica a su papá que no ama a su prometido Diego, sin embargo, con la esperanza de convencerla, el padre y el hombre intentan detenerla al momento en que ella quiere huir del lugar.
"Yo no me quiero casar, yo no amo a Diego, ¡Yo no te amo!" gritó la mujer mientras lloraba en la calle.
La mujer se dirige hacia su padre y le menciona que él sabe que ella no ama a su prometido, por lo que el solo aleja su mirada de ella y mueve la cabeza con mirada decepcionante.
Hasta el momento no se sabe con certeza en donde ocurrió la dramática escena, sin embargo, usuarios en redes sociales comenzaron a especular que se trata de un país sudamericano como Colombia o Ecuador.
Posteriormente, el prometido corrió detrás de la mujer que poco a poco se alejaba mientras lloraba, además el hombre comenzó a decirle que él si la amaba con desesperación, sin embargo el momento se transformó aún más incómodo cuando el escucha que nunca fue amado.
"Tu sabes que yo no te amo, nunca te he amado" exclamó la mujer a las orillas de una explanada.
Tras caminar varios metros adelante, el padre de la joven los alcanzó para nuevamente tratar de convencer a su hija diciéndole que tiene que casarse y cumplir con el compromiso con el hombre.
La mujer cayó al suelo desconsolada por el estrés del momento, llorando y en más de una ocasión empezó a gritar "no te quiero", a lo que el hombre, inconsolable, le respondió que nunca se lo iba a perdonar, preguntando la razón del porqué la mujer nunca mencionó con anterioridad que no quería casarse.
"No te lo voy a perdonar, esto que me hiciste, no te lo voy a perdonar", le gritó con tristeza el novio.
Finalmente, la mujer se alejó en medio de la calle donde transitaban varios carros y tomó el primer taxi que se detuvo, huyendo del lugar y abandonado a su prometido, momentos antes de casarse en la iglesia.