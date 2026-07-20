"No puedo cambiar lo que hice": las frías palabras de El Mayo Zambada durante su sentencia en USA

El temido narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada fue condenado este lunes 20 de julio a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la justicia estadounidense.
El Mayo entró cojeando en la sala y se quejó al sentarse. Vestido con un mono de preso de color caqui y una camiseta naranja debajo, mostró dificultades para entender al juez, a pesar de la traducción simultánea, y también para moverse.
El juez a cargo del caso, Brian Cogan, dictó la sentencia al cofundador y uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa, meses después de su declaración de culpabilidad.
Antes de conocer su sentencia, El Mayo, de 76 años, leyó una carta en la que se disculpó con todas las personas y familias que habían sido víctimas de sus actos, pidió que cesara la violencia en México e instó a los más jóvenes a elegir otro camino y "evitar cometer los mismos errores".
"Nadie gana en este tipo de guerra", aseguró Zambada en español durante la audiencia de sentencia en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.
"No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad", expresó El Mayo Zambada.
La sentencia no impone ninguna multa sobre el mexicano, pero sí ordena el decomiso de 15,000 millones de dólares, tal y como había solicitado la Fiscalía.
La defensa de El Mayo envió hace unas semanas una carta al juez Cogan aceptando la condena y reconociendo que con los delitos que se le imputaban pasaría igualmente sus últimos días en prisión, con o sin cadena perpetua.
No obstante, solicitó que El Mayo fuera trasladado a una prisión médica tras señalar los problemas de salud que sufre el mexicano. Durante el fallo, el juez Cogan optó por no hacer ninguna recomendación sobre la prisión a la que debería ingresar Zambada, pero pidió que se tuviera en cuenta su condición física.
El Buró Federal de Prisiones, una agencia del Gobierno de Estados Unidos, es el encargado de designar la cárcel en la que Zambada cumplirá la condena. La Fiscalía mostró cierto desacuerdo con la petición al señalar los contactos que aún tiene El Mayo.
Los abogados de El Mayo Zambada buscan impedir que su defendido ingrese en el centro de aislamiento extremo de Colorado en el que se encuentra Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador y líder histórico del mexicano Cartel de Sinaloa, se declaró, en agosto de 2025 ante un tribunal federal de Nueva York, culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de cinco décadas de actividad criminal.
Zambada admitió haber liderado el Cartel de Sinaloa de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024 y haber conspirado en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.
El narcotraficante llevaba prófugo más de 40 años en México y hasta su detención, en 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, era uno de los criminales más buscados por Estados Unidos con una recompensa de 15 millones de dólares.
Zambada llegó a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien lo condujo en una aeronave privada hasta un aeropuerto cercano a El Paso (Texas), en la frontera con Nuevo México.
Según el propio relato de la defensa de Zambada y lo admitido por Guzmán López ante la justicia estadounidense, este último lo engañó y lo trasladó por la fuerza para entregarlo a las autoridades, que asumieron su custodia al llegar.