Autopsia revela causa de muerte de Dafne Martínez

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en México, mantiene abierta una investigación para esclarecer la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, una adolescente de 13 años que falleció mientras participaba en un campamento de verano organizado por una academia militarizada.
De acuerdo con la información de medios mexicanos, la menor ingresó el pasado 13 de julio al campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en el estado de Tamaulipas, tras ser inscrita por su madre.
Cuatro días después de su ingreso, la familia fue notificada sobre el fallecimiento de la adolescente, cuyas circunstancias aún son objeto de investigación por parte de las autoridades.
La madre de la menor, Alejandra Quintos, manifestó que recibió versiones diferentes por parte del personal de la academia sobre lo ocurrido con su hija.
Según su relato, inicialmente le informaron que Dafne había sufrido una caída durante las actividades físicas que se desarrollaban en el campamento.
Posteriormente, indicó que otra versión señalaba que la adolescente se había desvanecido mientras se encontraba en un baño de las instalaciones.
La madre también informó que recibió un video en el que se observa a la menor con un golpe en el labio, situación que incrementó sus dudas sobre las circunstancias del fallecimiento.
Por su parte, el director del campamento negó las versiones relacionadas con un presunto caso de maltrato o negligencia dentro de la academia.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía aseguró las instalaciones del centro donde se desarrollaba el campamento y comenzó a tomar declaraciones a los responsables y a otros participantes.
Las autoridades buscan establecer la secuencia de los hechos y determinar si existió alguna responsabilidad en la muerte de la adolescente.
De acuerdo con los resultados de la autopsia, la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, tras encontrarse una gran cantidad de agua en los pulmones de la menor.
La familia de Dafne Zapata Quintos Martínez espera que los resultados de la investigación permitan esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.