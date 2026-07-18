  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal

Rubí Delaine Villarreal fue asesinada a balazos por sicarios que la sorprendieron cuando estaba sentada en una banca en la entrada de una florería en Culiacán

Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
1 de 26

Rubí Delaine Villarreal Jiménez fue asesinada a balazos cuando se encontraba afuera de una florería ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón, esquina con las calles Abogados y Agricultores, frente a la escuela primaria Agustina Ramírez, en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, Sinaloa, México.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
2 de 26

El ataque fue reportado minutos antes de las 16:30 horas, cuando sujetos armados sorprendieron a la joven y le dispararon en repetidas ocasiones.

Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
3 de 26

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
4 de 26

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, el ataque habría sido cometido por personas que se desplazaban en un vehículo, aunque hasta el momento no se han informado detalles sobre la unidad utilizada ni la identidad de los responsables.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
5 de 26

Tras recibir los impactos de bala, la joven quedó tendida boca arriba sobre la banqueta, a un costado del establecimiento comercial.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
6 de 26
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
7 de 26

Elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar y confirmaron el hecho.

Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
8 de 26

Los agentes solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja para brindar atención a la víctima.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
9 de 26

Sin embargo, al revisar a la joven, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por el ataque armado.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
10 de 26

En un primer momento, la víctima permaneció sin identificar. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer su identidad y avanzar en las investigaciones del caso.

Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
11 de 26

Horas después, familiares acudieron ante las autoridades y reconocieron oficialmente el cuerpo de la joven.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
12 de 26

La víctima fue identificada como Rubí Delaine Villarreal Jiménez, de 23 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Alameda y trabajaba en un salón de belleza.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
13 de 26

Según la información conocida, la joven se encontraba sentada en una banca ubicada en el exterior de la florería cuando fue sorprendida por sus agresores.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
14 de 26

El ataque ocurrió en una zona transitada de la colonia Tierra Blanca, frente a un centro educativo, lo que generó movilización de cuerpos de seguridad y consternación entre habitantes del sector.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
15 de 26

Tras el crimen, personal de la Policía de Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para iniciar las primeras indagatorias.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
16 de 26

Los investigadores realizaron la recopilación de evidencias y entrevistas para tratar de establecer cómo ocurrió la agresión y quiénes estarían detrás del asesinato.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
17 de 26

Los investigadores realizaron la recopilación de evidencias y entrevistas para tratar de establecer cómo ocurrió la agresión y quiénes estarían detrás del asesinato.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
18 de 26

Peritos también trabajaron en la escena del crimen para recabar indicios que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
19 de 26

Una vez finalizados los trabajos periciales, el cuerpo de Rubí Delaine fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permaneció bajo resguardo legal.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
20 de 26

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por el homicidio para determinar el móvil del ataque y ubicar a los responsables.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
21 de 26

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el asesinato de la joven.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
22 de 26

El caso continúa bajo investigación mientras familiares de Rubí Delaine esperan que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el crimen.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
23 de 26

La violencia contra mujeres sigue siendo uno de los principales retos para las autoridades encargadas de seguridad y procuración de justicia en distintas regiones de México.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
24 de 26

Rubí Delaine Villarreal Jiménez tenía 23 años.
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
25 de 26
Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal
26 de 26
Cargar más fotos