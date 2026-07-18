Salen a la luz detalles del ataque armado contra la tiktoker Delaine Villarreal

Rubí Delaine Villarreal Jiménez fue asesinada a balazos cuando se encontraba afuera de una florería ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón, esquina con las calles Abogados y Agricultores, frente a la escuela primaria Agustina Ramírez, en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, Sinaloa, México.
El ataque fue reportado minutos antes de las 16:30 horas, cuando sujetos armados sorprendieron a la joven y le dispararon en repetidas ocasiones.
Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar.
De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, el ataque habría sido cometido por personas que se desplazaban en un vehículo, aunque hasta el momento no se han informado detalles sobre la unidad utilizada ni la identidad de los responsables.
Tras recibir los impactos de bala, la joven quedó tendida boca arriba sobre la banqueta, a un costado del establecimiento comercial.
Elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar y confirmaron el hecho.
Los agentes solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja para brindar atención a la víctima.
Sin embargo, al revisar a la joven, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por el ataque armado.
En un primer momento, la víctima permaneció sin identificar. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer su identidad y avanzar en las investigaciones del caso.
Horas después, familiares acudieron ante las autoridades y reconocieron oficialmente el cuerpo de la joven.
La víctima fue identificada como Rubí Delaine Villarreal Jiménez, de 23 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Alameda y trabajaba en un salón de belleza.
Según la información conocida, la joven se encontraba sentada en una banca ubicada en el exterior de la florería cuando fue sorprendida por sus agresores.
El ataque ocurrió en una zona transitada de la colonia Tierra Blanca, frente a un centro educativo, lo que generó movilización de cuerpos de seguridad y consternación entre habitantes del sector.
Tras el crimen, personal de la Policía de Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para iniciar las primeras indagatorias.
Los investigadores realizaron la recopilación de evidencias y entrevistas para tratar de establecer cómo ocurrió la agresión y quiénes estarían detrás del asesinato.
Peritos también trabajaron en la escena del crimen para recabar indicios que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.
Una vez finalizados los trabajos periciales, el cuerpo de Rubí Delaine fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permaneció bajo resguardo legal.
La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por el homicidio para determinar el móvil del ataque y ubicar a los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el asesinato de la joven.
El caso continúa bajo investigación mientras familiares de Rubí Delaine esperan que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el crimen.
La violencia contra mujeres sigue siendo uno de los principales retos para las autoridades encargadas de seguridad y procuración de justicia en distintas regiones de México.
Rubí Delaine Villarreal Jiménez tenía 23 años.