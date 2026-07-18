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Michel, recién casada y madre de una niña, muere arrollada en su motocicleta

Michel Acosta Martínez, de 26 años, murió tras ser arrollada cuando viajaba en motocicleta por La Cordialidad. El conductor huyó del lugar

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Michel Acosta Martínez, una joven de 26 años, murió tras ser arrollada mientras se movilizaba en una motocicleta por la vía La Cordialidad, en el tramo que comunica a Barranquilla con Cartagena, Colombia. El vehículo involucrado fue un furgón cuyo conductor huyó del lugar después del accidente.
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El hecho ocurrió a la altura del sector conocido como La Ladrillera, cuando la joven transitaba en sentido Barranquilla–Cartagena. Según las versiones preliminares recopiladas por las autoridades, la motocicleta en la que se desplazaba fue impactada por el vehículo de carga.
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Tras el accidente, el conductor del furgón abandonó la zona junto con el automotor, dejando a la joven tendida sobre la carretera. Las autoridades de tránsito y judiciales iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y ubicar al responsable.
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Michel Acosta Martínez falleció debido a los politraumatismos provocados por el impacto, según la información preliminar conocida por las autoridades.

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Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los procedimientos correspondientes.
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La joven era originaria del municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico, donde residía actualmente junto a su familia. Según allegados, había contraído matrimonio recientemente y se había mudado al conjunto Villas de Baranoa.
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Acosta Martínez dejó una hija de dos años de edad, quien ahora enfrenta la pérdida de su madre. Familiares y conocidos la describieron como una mujer dedicada a su hogar y responsable con sus compromisos familiares.
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Las autoridades continúan con las labores de investigación para identificar plenamente el vehículo involucrado y determinar las responsabilidades en este accidente que causó consternación entre habitantes de Baranoa y zonas cercanas.
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Familiares de Michel Acosta Martínez lamentan su muerte tras el accidente ocurrido en la vía La Cordialidad, donde un furgón la arrolló y huyó del lugar.
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