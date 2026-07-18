Mhoni Vidente predice quien ganará la final del Mundial 2026: "Será por dos goles"

España y Argentina se preparan para escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol cuando se enfrenten este domingo en la gran final del Mundial 2026, un duelo que reúne a dos selecciones con estilos diferentes y una enorme tradición competitiva
Mhoni Vidente lanzó una impactante predicción sobre quién ganará el Mundial de Futbol. Este 19 de julio se enfrentará Argentina contra España en el estadio MetLife de Nueva Jersey y Nueva York.
A pocas horas del encuentro, Mhoni Vidente dio a conocer su predicción y reveló cuál de las dos selecciones conquistará el título
La reconocida astróloga mexicana sorprendió al revelar cuál es su selección favorita para quedarse con el título mundial, generando todo tipo de reacciones entre los aficionados que esperan con ansias el duelo por la Copa del Mundo.
La astróloga aseguró que España se impondrá en la Final del Mundial 2026 e impedirá que Argentina consiga el bicampeonato mundial.
La astróloga señaló que España sería la gran vencedora de la definición mundialista, dejando a Argentina sin la posibilidad de conquistar un nuevo título.
“Mi favorito para que este domingo gane en esta justa deportiva es España por diferencia de 2 o 3 goles”, afirmó sin rodeos.
La astróloga reforzó su predicción al sostener: “Yo veo a España como ganador completamente de esta justa deportiva para este domingo. A España la veo levantando la copa”.
Así, no solo anticipó una victoria española, sino que también pronosticó una diferencia amplia en el marcador, algo que contrasta con la expectativa de una final pareja entre dos de las selecciones más fuertes del campeonato.
Mhoni Vidente afirmó que la Selección Española será la encargada de “levantar la copa”, aunque no explicó si el partido se resolverá durante el tiempo regular, la prórroga o en penaltis.
El nuevo pronóstico de Mhoni Vidente llega después de que, días atrás, asegurara que Inglaterra eliminaría a la Selección argentina en semifinales, algo que finalmente no ocurrió.
Pese a ese error, la vidente no modificó su postura y volvió a apostar por un resultado contundente en la definición.
Las declaraciones de Mhoni Vidente se viralizaron rápidamente en redes sociales, pero esta vez estuvieron acompañadas por críticas y recordatorios de su reciente equivocación.
La vidente también ha ganado popularidad por otras predicciones que sus seguidores consideran acertadas.