Argentina suma un apoyo inesperado que da de qué hablar antes de la final del Mundial 2026

En la previa de la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España, la selección Albiceleste ha recibido un impensado respaldo que ha provocado diversos comentarios.
España y Argentina estarán protagonizando este domingo 19 de julio la Gran Final del Mundial 2026 que tendrá como sede a Nueva York.
La selección de Argentina continúa preparándose para disputar la gran final del Mundial 2026 frente a España, pero en las horas previas al encuentro no solo ha dado de qué hablar por su rendimiento dentro del terreno de juego.
La Albiceleste también recibió un inesperado respaldo que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados a nivel internacional, generando todo tipo de reacciones entre aficionados, analistas y medios de comunicación.
A lo largo de la Copa del Mundo, Argentina demostró personalidad para sobreponerse a rivales de alto nivel y confirmó por qué volvió a instalarse entre las mejores selecciones del planeta.
Ahora, tendrá la oportunidad de disputar una nueva final mundialista con la ilusión de levantar nuevamente el trofeo.
Luego de que Argentina exhibiera una manta con la leyenda "las Malvinas son argentinas" tras su triunfo contra Inglaterra en las Semifinales del Mundial, se ha generado toda una polémica por le mensaje político en un escenario tan mediático.
La situación escaló tanto que llevó a políticos británicos a pronunciarse, pedir investigaciones y hasta proponer que los jugadores argentinos de la Premier League no regresen a trabajar.
Sin embargo, Argentina parece encontrar un aliado inesperado que le abriría la posibilidad de volver a exhibir dicha manta este domingo si ganan la Final de la Copa del Mundo.
El director ejecutivo del grupo de trabajo para el Mundial 2026 de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, fue cuestionado por un periodista sobre la manta exhibida por los jugadores, misma que recibió la aprobación del político.
Abrazándose a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos (donde destaca la libertad de expresión), Giuliano no quiso entrar en más detalles, pero sí destacó la forma en que Argentina logró avanzar a la Final, una que prevé será “increíble”.
"Tienen la capacidad de hacerlo en los Estados Unidos de América”, señalaron desde Casa Blanca, por lo que los jugadores de Argentina tienen el aval para volver a sacar la manta.
Medios internacionales señalan que por orden de Donald Trump, la Casa Blanca respalda a jugadores de la selección de Argentina.
Cabe señalar que la FIFA abrió un proceso de investigación express que amenazaba con empañar la previa del partido por el título. Sin embargo, según adelanta la cadena Sky Sports, el comité disciplinario de la FIFA ha cerrado el expediente sin sanciones.
A pesar del polémico veredicto que deja la puerta abierta a una nueva imagen viral, el vestuario argentino parece enfocado en otra sintonía. Al no tratarse de Inglaterra, el rival directo de la disputa histórica, el entorno de la selección albiceleste insinúa que los jugadores centrarán toda su atención estrictamente en lo deportivo frente al combinado español.