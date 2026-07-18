Vozinha a un histórico, sorpresiva "novia para Vinicius, Barcelona lo saca y locura en la Premier

La Roma acelera por Summerville y se acerca a cerrar su fichaje Según informa Sky Sport, el conjunto italiano avanza en las negociaciones para incorporar al extremo neerlandés. La Roma ya habría alcanzado un principio de acuerdo con el futbolista y ahora trabaja en el cierre de la operación con el West Ham, al que presentó una oferta cercana a los 46 millones de euros para hacerse con sus servicios.