Vozinha a un histórico, sorpresiva "novia para Vinicius, Barcelona lo saca y locura en la Premier

Entérate sobre los fichajes y rumores de las últimas horas en el campo internacional...
OFICIAL: El mediocentro alemán Noel Aseko deja las filas del Bayern Múnich y ha sido fichado por el Frankfurt por 12.000.000 €. Firma hasta junio de 2031.
Mancini y la Roma seguirán unidos hasta 2029 . El conjunto italiano confirmó la renovación del defensor Gianluca Mancini, asegurando la continuidad de uno de sus pilares en la zaga durante las próximas tres temporadas.
El Trabzonspor ha fichado al central turco Cenk Özkacar por 1.750.000 €. Firma hasta junio de 2029, llega procedente del Valencia.
OFICIAL: Udinese ha fichado al lateral derecho kosovar Mërgim Vojvoda por 1.500.000 €. Firma hasta junio de 2028.
El Al Ahli de Arabia Saudita ha fichado al atacante portugués Francisco Trincão por 39.350.000 €. Firma hasta junio de 2030. Deja las filas del Sporting de Lisboa.
Según informa Bild, el francés Olise habría expresado en la concentración del Mundial su deseo de ir al Real Madrid, pero el Bayern sigue decidido a retener al jugador ofreciéndole 25 millones de euros brutos al año.
Joao Palhinha: Aston Villa y Benfica son las opciones más concretas para el mediocampista, pero aún no se ha cerrado ningún acuerdo.
El argentino Alejandro Garnacho da prioridad a la AS Roma como posible próximo destino con conversaciones en curso con el Chelsea.
Según Fabrizio Romano, el Manchester United quiere incorporar al extremo inglés Rasford a los entrenamientos de pretemporada cuando acabe el Mundial porque el entrenador cuenta con él para su proyecto, aunque la salida sigue siendo una opción.
Informa Fabrizio Romano que Vozinha está en negociaciones para fichar por Colo-Colo como agente libre. El club chileno ya envió una propuesta inicial y el entorno del guardameta respondió con una contrapropuesta.
Según informa Nicolò Schira, los intereses del DeportivoLa Coruña apuntan hacia el lateral izquierdo argentino del Olympique de Lion, Nicolás Tagliafico. El jugador se encuentra actualmente jugando el Mundial con Argentina. Su gran trayectoria levanta pasiones también en la Premier.
Nicolas Jackson entre los nombres discutidos entre Aston Villa y Chelsea durante contactos en las últimas horas.
Xavi Hernández ha revelado que desea dirigir a una Selección nacional, aunque no dio más detalles.
La Roma acelera por Summerville y se acerca a cerrar su fichaje Según informa Sky Sport, el conjunto italiano avanza en las negociaciones para incorporar al extremo neerlandés. La Roma ya habría alcanzado un principio de acuerdo con el futbolista y ahora trabaja en el cierre de la operación con el West Ham, al que presentó una oferta cercana a los 46 millones de euros para hacerse con sus servicios.
Bombazo en la Premier: el Chelsea arrebata a Morgan Rogers al Aston Villa Según informa The Athletic, el conjunto londinense se ha impuesto en la carrera por el talentoso internacional inglés, quien habría elegido el proyecto del Chelsea dirigido por Xabi Alonso. Ambos clubes alcanzaron un acuerdo por una cifra cercana a los 137 millones de euros (117 millones de libras), convirtiendo la operación en uno de los grandes movimientos del mercado.
Según Fabrizio Romano, no ha habido nuevos contactos entre el Arsenal y el entorno de Bradley Barcola, ni con el PSG tras perder la carrera por Morgan Rogers. Mientras tanto, el Liverpool mantiene su interés por el extremo francés y permanece a la espera de la postura del conjunto parisino si el precio de la operación resulta asumible.
El futuro de Vinícius Júnior vuelve a generar incertidumbre en el mercado de fichajes. En caso de que el delantero brasileño decida abandonar el Real Madrid durante este verano, el Manchester United sería, actualmente, la única alternativa con capacidad real para afrontar las exigencias económicas que implicaría una operación de esta magnitud.
El futuro de Marc-André ter Stegen vuelve a estar en el centro de la actualidad del mercado. El guardameta alemán habría recibido autorización del Barcelona para negociar con el Ajax, club que ha mostrado interés en contar con sus servicios de cara a la próxima temporada.