Wilmer Velásquez vuelve a aparecer y sorprende con la nueva vida que lleva

Pero el fútbol nunca desapareció de su vida. A pesar de haber dejado atrás la competencia profesional, Velásquez continúa disfrutando de lo que más le apasiona: jugar al fútbol. Ahora lo hace con otra intensidad, sin la presión de los grandes escenarios y acompañado por otros exjugadores y futbolistas veteranos que, al igual que él, mantienen intacto el amor por este deporte.