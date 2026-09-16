Wilmer Velásquez vuelve a aparecer y sorprende con la nueva vida que lleva

El recordado exgoleador Wilmer Velásquez volvió a aparecer en escena, tomó una nueva decisión y ahora disfruta de una faceta muy distinta a la que tuvo durante su exitosa carrera profesional.
Wilmer Velásquez defendió la camiseta del Olimpia entre 1990 y 2009, consolidándose como uno de los grandes goleadores en la historia del club.
. Con su olfato goleador, presencia dentro del área y capacidad para definir, Wilmer Velásquez se convirtió en uno de los mejores ‘9’ que han pasado por las filas del Olimpia.
Wilmer Neal Velázquez, que debutó con Olimpia el 22 de julio de 1990 bajo las órdenes del uruguayo Julio González, marcó 196 goles con el Albo y por años fue el máximo goleador en la historia de la Liga Nacional, hasta que lo superó Jerry Bengtson.
Wilmer Velásquez siempre se caracterizó por ser un tipo arriesgado, decidido y ello lo llevó a iniciar su enorme paso por Olimpia cuando apenas tenía 18 años.
El “11” olimpista dejó una huella difícil de borrar y terminó su carrera en la cima, con 196 goles en la Liga Nacional, registro que lo convirtió en el máximo goleador histórico de la competición, hasta que lo relegó Jerry Bengtson.
Su trayectoria también tuvo capítulos importantes con la Selección Nacional de Honduras. Velásquez defendió la camiseta de la Bicolor y se convirtió en uno de sus principales referentes ofensivos durante su época. De acuerdo con los registros publicados sobre su carrera, disputó 47 partidos internacionales y marcó 35 goles, números que reflejan la importancia que tuvo también a nivel de selección.
Wilmer Velásquez se retiró en 2009 siendo el máximo goleador de Olimpia. Colgó los botines y comenzó una nueva etapa lejos de las exigencias del fútbol profesional.
Después de su retiro, Wilmer Velásquez también incursionó en la política. El histórico goleador se vinculó al Partido Nacional de Honduras y llegó a desempeñarse como diputado del Congreso Nacional durante los períodos 2010-2014 y 2018-2022.
Antes de llegar al Congreso, también tuvo participación como regidor del Distrito Central. De esta manera, su vida después del fútbol tomó un rumbo completamente distinto al de las canchas que durante tantos años fueron su escenario habitual.
Wilmer Velásquez fue diputado por dos períodos legislativos, partiendo desde el 2014. Además, fue director de la Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (Conapid)
El ‘Matador’ Velásquez dejó atrás su etapa en la política y, con el paso de los años, se ha alejado del foco mediático. El histórico goleador del Olimpia decidió llevar una vida más tranquila y de bajo perfil, lejos de los reflectores que lo acompañaron durante su carrera futbolística y su paso por la vida pública.
Pero el fútbol nunca desapareció de su vida. A pesar de haber dejado atrás la competencia profesional, Velásquez continúa disfrutando de lo que más le apasiona: jugar al fútbol. Ahora lo hace con otra intensidad, sin la presión de los grandes escenarios y acompañado por otros exjugadores y futbolistas veteranos que, al igual que él, mantienen intacto el amor por este deporte.
Y es precisamente en San Pedro Sula donde vive parte de esta nueva etapa. En sus ratos libres, Wilmer Velásquez juega con el Real España de veteranos en la Liga de Campisa, una actividad que le permite volver a sentirse futbolista, compartir con amigos y mantenerse cerca de las canchas.
Ya no están los grandes estadios, las finales ni la presión de marcar el gol que pueda definir un campeonato. Ahora el objetivo es diferente: disfrutar, competir, recordar viejos tiempos y seguir haciendo lo que durante tantos años convirtió a Wilmer Velásquez en uno de los nombres más reconocidos del fútbol hondureño.
Wilmer Velásquez reveló en su momento que tomó la decisión de alejarse de las redes sociales ya que le dolieron mucho los insultos que recibió tras incursionar en la política.
Wilmer Velásquez está casado con Nuria Enamorado.